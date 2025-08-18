MoneyPay ve TROY’dan stratejik iş birliği

Migros iştiraki MoneyPay, sunduğu kurumsal yan hak ve bireysel dijital ödeme kartlarını Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY altyapısına taşıdığını duyurdu. Bu stratejik iş birliği sayesinde, bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşterilere ait yan hak kartları artık TROY logolu olarak kullanılabilir hale geldi.

Kullanıcılara yerli ve güvenli deneyim

MoneyPay, kullanıcı deneyimini geliştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği bu dönüşümle, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yerli teknolojiyle desteklenen, daha güvenli ve kapsayıcı bir ödeme deneyimi sunmayı hedefliyor. Kurumların çalışanlarına sunduğu yan hak kartları da bu sayede yerli altyapıyla daha güçlü bir yapıya kavuşuyor.

“Yerli iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz”

MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, yapılan iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile yaptığımız bu iş birliği, MoneyPay’in dijital ödeme çözümleri alanındaki vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Bireysel kullanıcılarımıza ve kurumlara sunduğumuz kartların artık TROY altyapısıyla hizmet veriyor olması, hem yerli ekosisteme olan bağlılığımızın hem de kullanıcı deneyimi odağımızın bir yansımasıdır. Yerli iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz.”

“Milli sistemlere duyulan güvenin göstergesi”

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz ise, bu iş birliğinin önemini şöyle vurguladı:

“Dijital ödemeler alanında güçlü ve yaygın bir ağa sahip olan MoneyPay’in TROY altyapısını tercih etmesi, ülkemizde geliştirilen milli ödeme sistemlerine duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliğiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve yerli, güvenli sistemlerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. MoneyPay ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının sürdürülebilir iş birliklerinin de güzel bir örneği.”

MoneyPay ve TROY arasındaki bu entegrasyonun, hem finansal teknolojiler ekosistemine hem de kullanıcıların ödeme alışkanlıklarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.