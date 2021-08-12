Monster Notebook, Teleperformance iş birliği müşteri memnuniyetini yüzde 23 artırdı

Teknolojik gücü ve insan odağıyla çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi konusunda Dünya lideri Teleperformance, Türkiye’deki iş birlikleriyle 2021 yılında da büyümeye devam ediyor. Şirket son olarak oyun başta olmak üzere güç ve performans gerektiren uygulamaları çalıştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook’la önemli bir iş birliğine imza attı.

Yapılan iş birliği kapsamında Monster Notebook’un tüm CRM yapıları iletişim merkezi dinamiklerine uygun olarak yeniden düzenlendi. Teleperformance Türkiye, hem Monster Notebook’a, hem de müşterilerine her türlü teknik desteği telefonda sunarken Monster Notebook için bir de oyun rehberi oluşturdu. Bu rehber kapsamında yazılı ve sözlü olarak oyunlara özel rehberlik, teknik ve gelişim fırsatları sunmaya başladı.

“Deneyimi geliştirdik”

Amaçlarının ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan katma değerli servislerle en iyi müşteri deneyimini yaratmak olduğunu belirten Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Monster Notebook için müşteri hizmetleri, teknik destek, memnuniyet ve ücretsiz bakım ve acil durum aramaları gerçekleştiriyoruz. Oyuncu topluluğuna dokunan şirketin bu topluluğun ihtiyaçlarına tam yanıt vermesini sağlamak için çok boyutlu bir rehber de oluşturduk. Kullanıcılardan oldukça ilgi gören bu rehberle sunulan deneyimi geliştirdik. Ayrıca CRM yapılarını iletişim merkezi dinamiklerine uygun olarak yeniden düzenlerken bir raporlama sistemi ve sunulan hizmet kalitesi ve tutarlılığı için de bir bilgi bankası kurduk” diyor.

“Müşteri memnuniyeti yüzde 23 arttı”

Yapılan tüm bu çalışmaların kısa zamanda sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Doğrular, bu sonuçları ve planlarını şöyle paylaşıyor: “Monster Notebook ile 2020 yılı Aralık ayında çalışmaya başladık. İş birliği öncesinde şirketin müşteri hizmetleri sabah 9 akşam 6 arasında veriliyorken, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermeye başladı. Müşterilere yönelik çok boyutlu hizmetle birlikte ilk temasta çözüm oranımız yüzde 97 oranında gerçekleşti. İlk 6 ayda müşteri memnuniyetinde de yüzde 23 oranında bir artış sağladık. Önümüzdeki dönemde daha ileri teknik destek hizmeti sağlarken, mevcutta bulunan Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerindeki hizmetlerimizi de yeni dillerle zenginleştireceğiz.”

“Kullanıcılarımızla kurduğumuz bağı güçlendiriyor”



Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz ise Teleperformance Türkiye ile yaptıkları iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kullanıcılarımıza oyun başta olmak üzere güç ve performans gerektiren tüm uygulamaları en yüksek verimle çalıştıran ürünler sunuyor, aynı zamanda onların mobil olabilmelerini sağlıyoruz. Sadece oyun severlere değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan profesyonellere de hitap ediyoruz. Cihazlarımız mimarlık, mühendislik, tasarım, animasyon gibi yoğun grafik ve hesaplama işlemlerinin yapıldığı alanlarda da fark yaratıyor. Vizyonumuz, oyun dünyasında sunduğumuz çözümlerle mükemmel müşteri deneyimi sağlayan bir küresel teknoloji markası olmak. Bu vizyon doğrultusunda satış sonrası hizmetlerimizle ürünlerimizin sonuna dek arkasında duruyoruz. Teleperformance Türkiye ile yaptığımız iş birliği de yine bu vizyonun bir parçası. Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımız kullanıcılarımızla kurduğumuz bağın giderek güçlenmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de iş birliğimizi geliştirerek sürdüreceğiz.”