Monster ve AMD’den 'masaüstünde' iş birliği
Monster Bilgisayar, global teknoloji şirketi AMD ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, Mons¬ter’ın yeni masaüstü bilgisayar serileri AMD’nin CPU ve ekran kartı teknolojileriyle donatı¬larak satışa sunuldu. Yeni nesil AMD işlemci ve ekran kartlarıy¬la güçlendirilen masaüstü seri¬leri hem profesyonel kullanıcı¬lar hem de oyuncular için maksi-mum performans ve güvenilirlik sağlıyor.
Sevilay ÇOBAN
Monster olarak, 25 yıllık yolculukta global arenada birçok önemli teknoloji markasıyla güçlü bağlar kurduklarını belirten Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Monster olarak, teknolojiyi sadece geliştirmiyor; global partnerlerimizle birlikte geleceğini tasarlıyoruz. AMD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, kullanıcılarımıza yalnızca yüksek performans değil, dünya standartlarında bir deneyim ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi sunma vizyonumuzun bir sonucu. Biz, teknolojiyi ulaşılabilir kılarken aynı zamanda kullanıcılarımızın güvenini de kalıcı hale getiren bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.
Türkiye büyüyen pazar konumunda
AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Nedim Yılmaz ise Türkiye’nin bölgesel olarak en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer aldığına işaret ederek, “Monster, özellikle performans ve kaliteye öncelik veren oyuncular arasında çok değerli ve güçlü bir algıya sahip. Yeni nesil AMD bileşenleri ve grafik çözümlerinin, Monster’ın premium oyun sistemlerine önemli bir katma değer sağlayacağından eminiz. AMD olarak performans, enerji verimliliği ve kullanıcıya sunduğu değer açısından lider konumda olan CPU ve GPU’larımızla Türkiye’de büyüyen teknoloji tutkunları pazarına hizmet etmeye kararlıyız” diye konuştu.
Tam sistem garantisi fark yaratıyor
Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, yeni masaüstü serilerinde yer alan 4 Yıl Garanti, Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti ve Tam Sistem Garantisi’nin kullanıcılara uzun vadeli güven, sürdürülebilir performans ve tam koruma sağladığına dikkat çekerek, “Tam Sistem Garantisi, Monster’ın sektörde fark yaratan hizmet anlayışının en güçlü örneklerinden biri. Cihazın herhangi bir parçası arızalansa dahi, yalnızca o parça değil, tüm sistem garanti kapsamına alınıyor. Monster bu yaklaşımıyla, yüksek performansın ötesinde uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunma vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.