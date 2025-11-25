Monster ve AMD’den 'masaüstünde' iş birliği

Sevilay ÇOBAN

Monster olarak, 25 yıllık yol­culukta global arenada birçok önemli teknoloji markasıyla güçlü bağlar kurduklarını belir­ten Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Monster olarak, teknolojiyi sadece geliş­tirmiyor; global partnerlerimiz­le birlikte geleceğini tasarlıyo­ruz. AMD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, kullanıcıla­rımıza yalnızca yüksek perfor­mans değil, dünya standartların­da bir deneyim ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi sunma vizyonumuzun bir sonucu. Biz, teknolojiyi ulaşılabilir kılarken aynı zamanda kullanıcılarımı­zın güvenini de kalıcı hale geti­ren bir anlayışla hareket ediyo­ruz” dedi.

Türkiye büyüyen pazar konumunda

AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Ne­dim Yılmaz ise Türkiye’nin böl­gesel olarak en hızlı büyüyen pa­zarlar arasında yer aldığına işa­ret ederek, “Monster, özellikle performans ve kaliteye öncelik veren oyuncular arasında çok değerli ve güçlü bir algıya sahip. Yeni nesil AMD bileşenleri ve grafik çözümlerinin, Monster’ın premium oyun sistemlerine önemli bir katma değer sağlaya­cağından eminiz. AMD olarak performans, enerji verimliliği ve kullanıcıya sunduğu değer açı­sından lider konumda olan CPU ve GPU’larımızla Türkiye’de bü­yüyen teknoloji tutkunları paza­rına hizmet etmeye kararlıyız” diye konuştu.

Tam sistem garantisi fark yaratıyor

Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, yeni masaüstü serilerinde yer alan 4 Yıl Garanti, Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti ve Tam Sistem Garantisi’nin kullanıcılara uzun vadeli güven, sürdürülebilir performans ve tam koruma sağladığına dikkat çekerek, “Tam Sistem Garantisi, Monster’ın sektörde fark yaratan hizmet anlayışının en güçlü örneklerinden biri. Cihazın herhangi bir parçası arızalansa dahi, yalnızca o parça değil, tüm sistem garanti kapsamına alınıyor. Monster bu yaklaşımıyla, yüksek performansın ötesinde uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunma vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.