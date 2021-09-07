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Moody's Çinli devin notunu çöp seviyesinin de altına düşürdü

Moody’s, Evergrande Group’un halihazırda çöp seviyesinde bulunan notunu daha da aşağıya çekti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Moody’s, Çinli Evergrande Grubu’nun notunu yatırım yapılabilir seviyenin altında daha da düşürerek grubun vadesi gelecek yıl dolacak borç büyüklüğü gölgesindeki likidite ve temerrüt riskine dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande Group’un halihazırda çöp seviyesinde bulunan notunu daha da aşağıya çekti.

Moody’s, not indirimine neden olarak, gelecek bir yıllık dönemde vadesi dolacak borçlar dikkate alındığında, şirketin likidite ve temerrüt risklerine işaret etti.