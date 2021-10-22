MOOV, Anadolu Grubu'na 23 milyon dolar 'Getir'ecek

Getir'in MOOV'daki hisse alımının yaklaşık bedelinin 23 milyon dolar olduğu belirtildi.

Anadolu Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedelinin, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacağı belirtildi.

Bu hesaplama sonucunda toplam payının devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin edilirken kesin tutarın devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte belli olacağı söylendi.

Açıklamada devir işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği de ifade edildi.

Rekabet Kurumu, eylül ayında MOOV'un tek kontrolünün Getir tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Moov'un satışı için ön anlaşma ağustos ayında imzalanmıştı.