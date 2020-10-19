MOOV by Garenta, 2 milyon kiralamayı geçti

19 Ekim 2020

İlk olarak İstanbul'da Eylül 2018’de hizmet vermeye başlayan araç paylaşım hizmeti MOOV, MOOVER olarak tanımladığı kullanıcıları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bu yılın ocak ayında 1 milyon kiralama sayısına ulaşan MOOV, sosyal mesafenin korunabildiği alternatif ulaşım modeli olarak dokuz ayda 1 milyon defa daha kullanıldı. Böylece toplamda 2 milyon kiralama sayısına ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, araç kiralama sektöründe ezberlerin bozulduğunu ve geleceğin ulaşım modellerinde paylaşımlı araçların önemli bir yeri olacağını söyledi. Ayyıldız, “Araç kiralama sektöründeki yeni nesil beklentilere cevap vermek için hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım hizmeti MOOV by Garenta ile her gün yeni başarılara imza atıyoruz. Uygulaması toplamda 600 bin defa indirilen ve 100 binden fazla kişinin aktif olarak kullandığı hizmetimizle yeni bir rekora imza attık ve 2 milyon defa kiralama sayısını geçtik.” dedi.

"MOOVER'ların yüzde 69'u iş-gidip gelirken MOOV kullanıyor"

MOOV by Garenta’nın salgın döneminde de önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Emre Ayyıldız, salgın döneminin başlarında toplu taşıma kullanım oranının yüzde 85’e varan oranda düştüğünü, bu dönemde MOOV hizmetiyle sosyal bir soruna çözüm getirdiklerini vurguladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde MOOVER’lar arasında yaptıkları anket sonucuna göre, yüzde 69’unun işe gidip gelirken MOOV kullandığını belirten Ayyıldız, "Düzenli olarak dezenfekte ettirdiğimiz araçlarımızla ekstra hiçbir temasa gerek duymadan istenilen süre kadar araç kiralanabiliyor. Salgın döneminde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler dikkate alınmazsa salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu kadar kritik bir dönemde sosyal bir görevi üstlenmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

"Aktif kullanılan 1 paylaşımlı araç ile 10 araç trafikten çıkmış oluyor"

Çevreci bir hizmet olan MOOV’un gençler tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Ayyıldız, “Bugün 1 paylaşımlı aracın aktif olarak kullanılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Yapılan araştırmalara göre paylaşımlı araçları tercih edenler, şahsi araçlarıyla seyahat edenlere kıyasla yüzde 11 daha az kilometre yapıyor. 2 milyon defa kullanılan MOOV araçlarıyla 6,2 milyon km daha az yol kat edildi ve böylece bin tonluk CO2 salınımının önüne geçilmiş oldu. Hem çevreye hem de trafiğe fayda sağlayan araç paylaşım modelini tam dijital alt yapıyla hiçbir ekstra temasa gerek kalmadan sunuyoruz." dedi.