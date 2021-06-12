MOOV, filosunu 150 adet Kia Stonic’le güçlendirdi

Serbest dolaşımlı araç paylaşım markası MOOV, filo yatırımlarına devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da MOOVER’lara diledikleri an, diledikleri süre kadar araç kiralama imkânı sağlayan MOOV, son olarak filosuna 150 adet Kia Stonic dahil etti.

MOOVER olarak tanımladıkları kullanıcılarının ihtiyaçları paralelinde yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “MOOV ulaşımda ezberleri değiştirdi. Özellikle salgın dönemiyle birlikte önemli bir ulaşım alternatif haline geldi. Her geçen gün MOOVER sayımızı arttırıyoruz. 2,5 yıl kısa bir süre içerisinde 700 bin üye sayısını aştık ve uygulamayı indirenlerin sayısı 2 milyonu geçti. MOOV’a olan ilgiyi karşılamak ve hizmetimizi iyileştirmek adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde 400 adet Kia Picanto ile filomuzu yenilemiştik, şimdi ise Kia Stonic’le filomuza B SUV segmentinde 150 adet araç ekledik ve 2 bin 400’den fazla araçla İstanbul, İzmir ve Ankara tek bir uygulama üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.





Paylaşım ekonomisi temelli iş modellerinin giderek yaygınlaştığını ve bunun ulaşıma yansımasının araç paylaşımı olduğunu söyleyen Emre Ayyıldız, “Paylaşım ekonomisini keşfeden Y kuşağından sonra dijitalle büyüyen Z kuşağı da satın almak yerine kiralamayı, ihtiyacı kadar kullanmayı, çevreci markaları tercih ediyor, trendleri yakından takip ediyor.

“12 bin tonluk CO2 salımını geçtik”

Araç paylaşım markası olarak hem ilkleri gerçekleştirdiklerini hem de sözleşmeden kiralamaya kadar tam dijital bir deneyim sunduklarını kaydeden Ayyıldız, bu yıl ‘Fırsat Araçları’ seçeneğini kullanıma sunduklarını aktardı. MOOVER’lara fırsat araçları başlığı altında “Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı”, “Yakıt Fırsatı”, “Mesafe Fırsatı” seçenekleri altında 60 TL’ye varan indirimler sunduklarını anlatan Ayyıldız, “Günde bin defadan fazla kullanılan fırsat araçları ile kullanıcılarımızın hem indirim kazanmalarını sağlıyor hem de onları sistemin bir parçası haline getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.



MOOV’un çevreci bir ulaşım modeli olduğunu da belirten Ayyıldız, 2 milyon defadan fazla kiralama sayısıyla 12 bin tonluk CO2 salımını geçtiklerini bildirdi. Ayyıldız, ayrıca optimize temizlik yöntemleriyle yılda 8 bin 700 ton su, dijital sözleşme sayesinde ayda 7 bin 875 litre yakıt ve yılda 3 milyon adetlik kâğıt tasarrufu sağladıklarını söyledi.