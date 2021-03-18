MOOV, filosunu 400 yeni Kia Picanto ile güçlendirdi

Serbest dolaşımlı araç paylaşım markası MOOV, filo yatırımlarına devam ediyor. Son olarak uygulamasında fırsat araçları seçeneği sunarak MOOVER olarak tanımladığı kullanıcılarıyla birlikte hizmetini geliştiren MOOV, DenizFilo’nun sunduğu finansal çözümle 400 yeni KIA Picanto’yu filosuna dahil ederek, araç parkını güçlendirdi.

Türkiye’de ilk kez serbest dolaşımlı araç paylaşım modelini İstanbulluların hizmetine Eylül 2018’de sunduklarını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “700 araçla başladığımız MOOV’da kısa zamanda çok yol kat ettik. Salgına rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Geçtiğimiz yıl İzmir ve Ankara’yı da hizmet bölgelerimize dahil ettik ve üç büyükşehirde tek uygulama üzerinden hizmet veren marka konumuna ulaştık. Bugün filomuza dahil ettiğimiz 400 yeni Kia Picanto ile filomuzu yaklaşık 2 bin 500 araca çıkarttık. Filomuzu geliştirerek çevresel anlamda da bir yatırım yapmış olduk. Daha önce 2 milyon defa kiralamayla 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçmiştik. Şimdi bu oranı arttırmayı hedefliyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörü geliştirmek adına yatırım ve yeniliklerimize sürekli devam ediyoruz.” dedi.

Dijitalleşmeyle ulaşım ihtiyacı da dönüştü

Dijitalleşen dünyada ulaşım ihtiyacının da dönüştüğünü, ulaşım modellerinin yeni neslin beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyleyen Emre Ayyıldız, “İş modellerini dijitale taşıyan şirketlerin daha da gelişeceği bir dönem yaşıyoruz. MOOV markamızla tam dijital altyapımız sayesinde ekstra hiçbir temasa gerek kalmadan, sözleşmeden kiralamaya kadar dijital bir deneyim sunuyoruz. Sunduğumuz hizmet MOOVER’lar tarafından da çok sevildi.” ifadelerini kullandı.

MOOV’daki yeniliklere ara vermeden devam ettiklerini anlatan Ayyıldız, fırsat araçları oluşturduklarını ve dünyadaki araç paylaşım uygulamaları arasında birçok ilki gerçekleştirerek kitle kaynak kullanımı (crowd sourcing) uygulamalarını hayata geçirdiklerini bildirdi. MOOVER’lara fırsat araçları başlığı altında “Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı”, “Yakıt Fırsatı”, “Mesafe Fırsatı” seçenekleri altında 60 TL’ye varan indirimler sunduklarını kaydeden Ayyıldız, "Böylece hem indirim kazanmalarını sağlıyor hem de gelir modeli olarak adlandırabileceğimiz bir dünyanın kapısını aralıyoruz.” dedi.

Kia Genel Müdürü Can Ağyel ise, “Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve sektöründe lider markası MOOV’un filosuna 400 yeni Kia Picanto dahil edilmesine vesile olduğumuz için oldukça mutluyuz. Araç paylaşımının ve ulaşım modellerinin gelecekte daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Kia da global anlamda ulaşımın geleceği için yatırımlarına devam ediyor.” şeklinde konuştu.

DenizFilo Genel Müdür Yardımcısı Kaan Özgan de, “Özellikle küresel salgın ile birlikte toplu taşımaya olan talebin azalması, tüm dünyada MOOV gibi mobil hizmet sunan araç paylaşımı çözümlerini ön plana taşıdı. Yenilikçi çözümleri desteklemeyi önceliklerimiz arasında bulunduran bir grup olarak, bu projede DenizFilo’nun araçlarının yer almasından mutluluk duyuyoruz. Benzer projelere destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.