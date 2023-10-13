Morhipo.com kapanıyor

Boyner Holding, 2011 yılında kurduğu Morhipo'yu kapatma kararı aldı.

2011’de Boyner Holding çatısı altında kurulan Morhipo; Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni sezon ürünleri ve çok avantajlı kampanyaları tek bir sitede toplayarak hizmet sunuyordu. Morhipo, kullanıcılarına gönderdiği mesajda 17 Ekim’de hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Giyim mağazası konseptiyle E-Ticaret'e adım atan Morhipo, ev eşyası, kozmetik ve devamında pek çok kategoride kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştı. Boyner Holding tarafından alınan karara göre Morhipo'nun faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı.

Morhipo.com'un kapanış bilgisi, kullanıcılara atılan E-Mail ve SMS'ler aracılığıyla netlik kazandı. Morhipo.com, boyner.com.tr ile birleşerek faaliyetlerini sonlandırmış oldu.

Morhipo'dan kullanıcılara, "Merhaba, 17 Ekim 2023 tarihinden itibaren faaliyetlerimize boyner.com.tr'de devam edeceğiz" mesajları gönderildi.