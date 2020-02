Motobike 2020'de 8 yeni model sergileyecek

18 Şubat 2020

Motosiklet üreticisi ve dağıtıcısı Kuralkan, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Motobike İstanbul 2020 Fuarı’nda 8’i tamamen yeni olmak üzere toplam 15 motosiklet ve 5 ATV sergileyecek.

Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek motosiklet fuarında Kuralkan, satışını gerçekleştirdiği 3 ayrı marka için yaklaşık 700 metrekarelik alanda yer alacak.

Distribütörlüğünü üstlendiği Bajaj markasından 8 ve Super SOCO markasından 3 ürün sergileyecek olan Kuralkan, ayrıca üretimini gerçekleştirdiği Kanuni markasından da 9 ürünü Türk motosikletseverlerle buluşturacak.

Fuarda Bajaj’ın Dominar 400 UG, Pulsar NS 125, Platina 115, Maxima C ve Qute modelleri, Kanuni’nin Mati 125 modeli ve Super SOCO’nun da TC Max ve Cux modellerinin Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek.

Kuralkan’ın Bajaj standında Dominar 400 UG, Pulsar RS 200, Pulsar NS 200, Pulsar NS 160, Platina 115, Maxima C ve Qute hazır bulunacak. Kanuni’nin standında ise Mati 125, Wiki 125, Trodon 50, Tigrina 50, ATV 150 Off Road, ATV 180 Off Road, ATV 150 T3, ATV 180 T3 ve ATV 125 Off Road modelleri yer alacak.