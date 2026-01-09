Motor bakımda kapasiteyi 200’e çıkaracak proje
THY’nin Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz” dedi. Uraloğlu, toplam yatırım büyüklüğünün 100 milyar lira olduğunu kaydetti.
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı başta olmak üzere sekiz noktada toplam yatırım değeri 100 milyar lirayı aşan yeni tesisi için düzenlenen Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Uraloğlu, 2025’i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin 1. Faz açılışıyla kapattıklarını hatırlatarak, “2026’ya İstanbul Havalimanı’nda, Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak başladık” dedi. Uraloğlu, her yeni yılda havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımayı gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, “4 Ocak’ta 2 bin 177 transit uçuşla, 31 Ağustos 2025’te kaydedilen 1906 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdık” diye konuştu.
“Stratejimizi bütüncül bir anlayışla planlıyoruz”
Uraloğlu, temelini attıkları 8 projenin de bu yükselişin yeni mihenk taşı olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bu yatırımlar, yalnızca tesisler değil, Türkiye’nin küresel havacılık liderliğindeki kararlı yükselişinin, ekonomimize kattığı ivmenin ve geleceğe uzanan vizyonumuzun somut simgeleridir.
Bildiğiniz üzere ülkemiz, Afro-Avrasya coğrafyasının yani eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip. Bu avantajı doğru okuyarak da ulaşım stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz.” Bakan Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58’e çıkardıklarını ve bu rakamın da her yıl ortalama 1,4 havalimanına denk geldiğini belirterek, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettiklerini dile getirdi.
Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı ile bu sayıyı 60’a çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, “2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 247 milyon 163 bine çıkardık. Bu sayı Cumhuriyet tarihimizin de rekoru olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.
“Avrupa’nın en büyüğü olacak”
Temeli atılan 8 projenin de THY’nin bu muhteşem yükselişini taçlandıracak, dünyanın 1 numaralı hava yolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Rolls-Royce ile yapılan işbirliğiyle Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurt dışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. 1 Ocak 2028’de ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik’in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
“Kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkacak”
Turkish Cargo’nun merkezi olan SmartIST’in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şunları kaydetti: “Tesisin kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo’yu küresel liderliğe taşıyacaktır.
Günlük 500 bin kişiye hizmet sunabilecek yeni kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacak olan yeni ikram tesisimiz ise THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak. Ayrıca, yeni modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılacak, nitelikli iş gücü artırılacak. Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak.” Uraloğlu, toplam 100 milyar liralık yatırımlar kapsamında 2026’da 26 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacağı bilgisini paylaştı.