Motor bakımda kapasiteyi 200’e çıkaracak proje

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Hava­limanı başta olmak üze­re sekiz noktada toplam yatı­rım değeri 100 milyar lirayı aşan yeni tesisi için düzenle­nen Havacılık Yatırımları Te­mel Atma Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’ın katılımıyla gerçekleş­tirildi.

Bakan Uraloğlu, 2025’i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal 1 Reno­vasyon Projesi’nin 1. Faz açılı­şıyla kapattıklarını hatırlata­rak, “2026’ya İstanbul Havali­manı’nda, Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru ba­kım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak başladık” dedi. Uraloğlu, her yeni yılda havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımayı gelenek haline getirdiklerini ifade ede­rek, “4 Ocak’ta 2 bin 177 tran­sit uçuşla, 31 Ağustos 2025’te kaydedilen 1906 uçuşluk önce­ki rekoru geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdık” diye konuştu.

“Stratejimizi bütüncül bir anlayışla planlıyoruz”

Uraloğlu, temelini attıkları 8 projenin de bu yükselişin yeni mihenk taşı olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bu yatırımlar, yalnızca tesisler de­ğil, Türkiye’nin küresel hava­cılık liderliğindeki kararlı yük­selişinin, ekonomimize kattı­ğı ivmenin ve geleceğe uzanan vizyonumuzun somut simgele­ridir.

Bildiğiniz üzere ülkemiz, Afro-Avrasya coğrafyasının ya­ni eski dünya karaları olarak bi­linen Asya, Avrupa ve Afrika kı­talarının tam ortasındaki stra­tejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından biri­ne sahip. Bu avantajı doğru oku­yarak da ulaşım stratejilerimi­zi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz.” Bakan Uraloğlu, 2002’de 26 olan ak­tif havalimanı sayısını 58’e çı­kardıklarını ve bu rakamın da her yıl ortalama 1,4 havalima­nına denk geldiğini belirterek, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettiklerini dile getirdi.

Yapım çalışmaları de­vam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı ile bu sayıyı 60’a çıkaracaklarını belirten Ura­loğlu, “2002’de iç ve dış hatlar­da seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 247 milyon 163 bine çıkardık. Bu sa­yı Cumhuriyet tarihimizin de rekoru olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın en büyüğü olacak”

Temeli atılan 8 projenin de THY’nin bu muhteşem yük­selişini taçlandıracak, dünya­nın 1 numaralı hava yolu şirke­ti olma hedefine atılan güçlü adımlar olduğunu belirten Ba­kan Uraloğlu, “Rolls-Royce ile yapılan işbirliğiyle Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak mo­toru bakım merkezi olacak. Te­sisimizin yıllık 200 motor ba­kım kapasitesine ulaşarak TH­Y’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu ge­lirin büyük kısmı, yurt dışından gelen motor bakımlarından el­de edilecek yüksek katma de­ğerli ihracattan oluşacaktır. 1 Ocak 2028’de ilk motoru bakı­ma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Tek­nik’in yeni nesil motor bakı­mında dünya lideri olma hede­fine büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkacak”

Turkish Cargo’nun merkezi olan SmartIST’in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şunları kaydetti: “Tesisin kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo’yu küresel liderliğe taşıyacaktır.

Günlük 500 bin kişiye hizmet sunabilecek yeni kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacak olan yeni ikram tesisimiz ise THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak. Ayrıca, yeni modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılacak, nitelikli iş gücü artırılacak. Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak.” Uraloğlu, toplam 100 milyar liralık yatırımlar kapsamında 2026’da 26 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacağı bilgisini paylaştı.