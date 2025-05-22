Mplus’tan Türkçe destekli yapay zekâ hamlesi

Hayati ARIGAN

Sadece hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sağ­lamakla kalmayan bu sistem, müşteri memnuniyetinde %20 ’elere varan artış, ortalama çağrı süresinde %30’a varan azalma gibi somut faydalar yaratıyor. Platformun öğrenen altyapı­sı, kullanıcı etkileşimlerinden elde ettiği verilerle kendini sü­rekli geliştiriyor ve her temas noktasında daha etkin hizmet sunarak şirketlere zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

Buzzeasy ile 360 derece müşteri deneyimi

Geliştirdikleri yapay zekâ destekli konuşma tabanlı plat­formu Buzzeasy, müşteri dene­yiminde bütünsel bir dönüşüm sunduğunu belirten Mplus Tür­kiye ve MENA CEO’su Banu Hızlı, “Uçtan uca müşteri ope­rasyonları yönetimi, danışman­lık ve teknoloji çözümlerimiz­le şirketlerin süreçlerini daha verimli, maliyet etkin ve müş­teri odaklı hale getiriyoruz” de­di.

Mplus Türkiye & MENA Sa­tış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun ise Türkçe dil des­teğiyle yerel pazara tam uyum gösteren Buzzeasy platformu­nun yalnızca yanıtlayan değil, aynı zamanda anlayan ve sürek­li öğrenen bir sistem olduğunu söyledi. Atasagun, “Türkiye’ye özel entegrasyonlarımız saye­sinde global çözümlerde eksik kalan alanları tamamlıyoruz. Yapay zekâyı, şirketlerin strate­jik bir iş ortağı olarak değerlen­diriyoruz” diye konuştu.

İşlem süresi düşüyor

Mplus’ın güçlü Ar-Ge ve teknoloji ekipleri tarafından geliştirilen platform, 7 gün 24 saat kesintisiz destek sunarak çok kanallı iletişimde esneklik sağlıyor. Türkçe dil desteği, yerelleştirilmiş çözümler üretme kapasitesiyle Türkiye pazarına yüksek uyum sağlarken; aynı zamanda ölçeklenebilir yapısıyla Avrupa ve ABD gibi pazarlarda rekabet avantajı sunuyor. Platformun sunduğu otomasyon yelpazesi sayesinde müşteri temsilcisi başına düşen eğitim ve işlem süresi yüzde 17-20 oranında azalıyor.