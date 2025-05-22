Mplus’tan Türkçe destekli yapay zekâ hamlesi
Müşteri deneyimi ve müşteri iletişimi desteği ile Türkiye 25’inci yılını kutlayan bağımsız dış kaynak sağlayıcısı Mplus, Türkçe destekli konuşma tabanlı yapay zekâ platformunu tanıttı.
Hayati ARIGAN
Sadece hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sağlamakla kalmayan bu sistem, müşteri memnuniyetinde %20 ’elere varan artış, ortalama çağrı süresinde %30’a varan azalma gibi somut faydalar yaratıyor. Platformun öğrenen altyapısı, kullanıcı etkileşimlerinden elde ettiği verilerle kendini sürekli geliştiriyor ve her temas noktasında daha etkin hizmet sunarak şirketlere zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.
Buzzeasy ile 360 derece müşteri deneyimi
Geliştirdikleri yapay zekâ destekli konuşma tabanlı platformu Buzzeasy, müşteri deneyiminde bütünsel bir dönüşüm sunduğunu belirten Mplus Türkiye ve MENA CEO’su Banu Hızlı, “Uçtan uca müşteri operasyonları yönetimi, danışmanlık ve teknoloji çözümlerimizle şirketlerin süreçlerini daha verimli, maliyet etkin ve müşteri odaklı hale getiriyoruz” dedi.
Mplus Türkiye & MENA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun ise Türkçe dil desteğiyle yerel pazara tam uyum gösteren Buzzeasy platformunun yalnızca yanıtlayan değil, aynı zamanda anlayan ve sürekli öğrenen bir sistem olduğunu söyledi. Atasagun, “Türkiye’ye özel entegrasyonlarımız sayesinde global çözümlerde eksik kalan alanları tamamlıyoruz. Yapay zekâyı, şirketlerin stratejik bir iş ortağı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.
İşlem süresi düşüyor
Mplus’ın güçlü Ar-Ge ve teknoloji ekipleri tarafından geliştirilen platform, 7 gün 24 saat kesintisiz destek sunarak çok kanallı iletişimde esneklik sağlıyor. Türkçe dil desteği, yerelleştirilmiş çözümler üretme kapasitesiyle Türkiye pazarına yüksek uyum sağlarken; aynı zamanda ölçeklenebilir yapısıyla Avrupa ve ABD gibi pazarlarda rekabet avantajı sunuyor. Platformun sunduğu otomasyon yelpazesi sayesinde müşteri temsilcisi başına düşen eğitim ve işlem süresi yüzde 17-20 oranında azalıyor.