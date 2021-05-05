MSA Grup güneş paneli, inventör ve kablo üretimine hazırlanıyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye ve Irak’ta enerji sektöründe faaliyet gösteren MSA Grup, Mersin’de önemli fabrika yatırımlarına imza atmaya hazırlanıyor. Güneş enerji sistemlerinde sahip olduğu mühendislik deneyimi ile toplamda 13 megawatt kurulu güce sahip arazi, çatı ve sulama projelerini yaklaşık 8 ayda tamamlayan firma, Türkiye’nin enerji alanındaki konumunu güçlendirecek güneş paneli, inverter ve kablo üretimi yapmak üzere 3 yeni fabrika kurmak için kolları sıvadı. Firma, partneri olduğu trafo ve galvaniz fabrikalarına ek olarak yeni fabrikalarını devreye alarak enerji sektöründe entegre bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Sektöre ilk olarak yaklaşık 30 yıl önce Rojman Company ile giriş yaptıklarını belirten MSA Grup Genel Müdürü Mustafa Gülmez, “İlk faaliyetlerimizi Irak’ta yürüttük. Daha sonra Tursam Galvaniz ve Astor Trafo firmaları ile partner olarak sektörde büyümeye devam ettik. Schneider Elektrik, Prysmian Kablo gibi önemli markalarla distribütörlük anlaşmaları yaprak ürün portföyümüzü geliştirdik. 2008 yılında Eurasıa Enerji Sistemleri Firması ile yapmış olduğumuz iş ortaklığı anlaşması ile de enerji danışmanlığı, mühendisliği, kurulumu ve satış sonrası hizmetlerimiz de başladı” dedi.

Yerlilik oranını artıracak



Mersin’deki yeni fabrika yatırımındaki en büyük amaçlarının GES sektöründe Çin ürünlerindeki bağımlılığı azaltmak olduğunu belirten Gülmez, “Pandemi sürecinde Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan bir firma olarak dolardaki dalgalanmalar ve Çin merkezli hammadde tedarikinde yaşanan sorunlara rağmen projelerimizi taahhüt ettiğimiz tarihlerde iş ortaklarımıza teslim ettik. Ancak yaşanan maliyet artışları nedeniyle karlılık seviyemiz oldukça azaldı. Bazı projelerimizi zarar etme pahasına tamamladık. Enerji alanındaki üretimimiz ile sektördeki yerlilik oranını da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Güneş enerji santralleri, sulama sistemleri, çatı tipi güneş panelleri piyasasında her geçen gün daha güçlendiklerini söyleyen Gülmez, “Türkiye dışında Irak başta olmak üzere Ortadoğu pazarında faaliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Irak’ın Erbil kentinde son olarak inşaat ve petrol sektörlerinde üstlendiğimiz yeni projelerle pazardaki payımız arttı” dedi.