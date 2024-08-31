MSA kendi hazırladığı ‘reçete’ ile tüm mesleklere eğitim atağı başlatıyorMehmet Hanifi GÜLEL

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kamu kurumları ve özel sektörden eğitim talebinin geldiğini kaydeden Aksel, farklı illerde sanayiye ürün imal eden firmalardan CNC operatörü, kapamacı ve marangoz gibi konularda eğitim vermeleri için kendileriyle iletişime geçtiklerini söyledi. İstanbul dışında farklı mesleklere yönelik bir okul planladıklarını ileten Aksel, bu doğrultuda Zonguldak’ta ve Isparta’da birer okul konuştuklarını aktardı. Aksel, bir sistem kurduğunu ve bu sistemin hangi mesleğe uyarlanırsa başarılı olunacağını vurguladı.

MSA’daki eğitim sistemini diğer sektörlere uyarlamak için uzun yıllardır çalışmalar yaptığına dikkat çeken Aksel, bu doğrultuda Future Bright Group ile “Mesleki Eğitim Algı Araştırması” yaptıklarını iletti. Araştırma sonucunda tüm sektörlerde mesleki eğitim ihtiyacının ortaya çıktığına vurgu yapana Aksel, söz konusu araştırmayı ülkemizdeki mesleki eğitim algısını ve beklentilerini anlayabilmek için yaptıklarını kaydetti. Araştırmadan çıkan bulguları ve saptamaları da paylaşan Aksel, “Öğrenci adaylarının aklında, Acaba bir üniversiteye girebilecek miyim? Üniversiteden mezun olursam iş bulabilecek miyim? Kısa sürede para kazanabilecek miyim? Gibi sorular var. İlgi gösterdiği konularda modüler eğitimler alması yönde sistem olmasını istiyor. Diğer yandan öğrenciler; Okulum beni sonraki seviyeye hazırlıyor mu? Okulumun imkanları ne yazık ki çok yetersiz. Okul staj imkânı sağlamasına rağmen çok niteliksiz diye ifade ediyor. Mezunlar ise okulların yetersizliği ile karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. İş bulmak için ne öğrenebilirim ve hangi sertifikaları almalıyım? Diyorlar. Yine başka bir taraf olanlar ise aileler. Mesleki eğitimi desteklemeyen aileler ve destekleyenler diye iki grup olduğu ortaya çıktı. Desteklemeyenler çocuklarının becerileri, mutlulukları ya da gelecekleri ile değil, diplomaları ile ilgileniyor. Onlara göre üniversite diploması çok önemli. Mesleki eğitimi destekleyen aileler ise mesleki eğitim bilgi ve deneyimi olan ailelerden oluşuyor” diye konuştu.

Araştırma sonucunda ülkemizde tüm sektörlerde mesleki eğitime ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını belirten Aksel, "Bu doğrultuda bebek bakıcılığı, yetişkin bakımı, eğlence sektörü, film yapımcılığı okulu gibi projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.