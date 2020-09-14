MSC Cruises’ten sağlık çalışanlarına indirimli seyahat

14 Eylül 2020

MSC Cruises, pandemiyle mücadelede en büyük sorumluluğu üstlenen sağlık çalışanlarına yönelik bir kampanya başlattı. Şirket, 2021’in sonuna dek geçerli olacak özel indirimli gemi seyahati programını devreye aldığını açıkladı.

Dünyadaki her bir sağlık uzmanına, profesyonellikleri ve salgınla mücadeledeki cesaretleri için teşekkür etmenin tek doğru ve uygun yolunun onlara çok hak ettikleri bir seyahati sunmak olduğunu söyleyen MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Onların çalışmaları ve özverileri, kısa süre önce Batı Akdeniz’de misafirlerimizi yeniden ağırlamaya başlayan ilk gemimiz MSC Grandiosa’da başarıyla uygulanan yeni sağlık ve güvenlik operasyon protokolümüzün önünü açmamıza yardımcı oldu. Geçtiğimiz beş ay boyunca, kapsamlı sağlık hizmetleri ve güvenlik operasyon protokolü hazırlamak için uluslararası düzeyde saygın tıbbi uzmanlarla gece gündüz çalıştık. Protokolümüzün yapı taşları, sağlık uzmanlarının pandemide virüsü daha iyi tanımaya ve tedavi geliştirmeye yönelik yaptıkları COVID-19 araştırmasındaki yeni verilere dayanıyor ve biz onların özverili çalışmaları için teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

İndirimli seyahat programı 31 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı ve 2021’in sonuna kadar tüm MSC Cruises seferleri için geçerli olacak. Sağlık çalışanları normal fiyatlar üzerinden yüzde 50’ye varan ve aşan özel fiyatlardan rezervasyon yaptırabilecekler.