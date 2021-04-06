MT Sağlık, yurt dışı pazarını B2B platformu ile genişletti

Medikal ve sağlık sektörünün son dönemde küresel ölçekte önemli büyüme göstermesiyle faaliyetlerine hız kazandıran MT Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içi pazarda yakaladığı başarıyı, yurt dışı pazara TukishExporter ile taşıyor.

İsrail, İran, Ürdün, Lübnan, Fas, Kamerun, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, Litvanya, Özbekistan, Pakistan, Yemen, Bahreyn, Libya, Makedonya, Hindistan, Yunanistan, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerde gösterdikleri başarılı ihracat faaliyetlerini genişletmek isteyen MT Sağlık Ürünleri’nin Ticaret Sorumlusu Rabia Sert, “Yurtdışı pazarda gösterdiğimiz ve göstereceğimiz başarılarda, bize destek sağlayan en güvenilir platform olarak gördüğümüz TurkishExporter ile üyeliğimizin 5. yılında birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdik’’ dedi.

16 yıllık tecrübeyle medikal ve sağlık sektörünün başarı firmaları arasında yer aldıklarını kaydeden Rabia Sert, “MT Sağlık Ürünleri olarak, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’ın güçlü iş birliği ile yurtdışında distribütör firmalar elde edip, marka ve firma bilinirliğini artırdık” dedi.

Dünyada hızla değişen şartlar medikal ve sağlık sektörünün en az savunma sanayisi kadar stratejik öneme haiz olduğunu belirten Rabia Sert, “11 kategoride 150’yi aşkın ürün çeşitliliği ile yüksek kalite standartları doğrultusunda daima en iyiyi sunmak üzere çalışarak, her geçen gün büyüyerek yükselmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yurtdışından taleplerin her geçen gün daha da arttığını ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Sert, “Küresel hedeflerimize ulaşmak için; yurt dışı fuarlarda tanıştığımız firmalar dışında, TurkishExporter’ın anlık ihtiyaç duyan müşterileri bulmamızı sağlaması, bizim pazar payımızı yükseltmemizde önemli bir destek sağlıyor’’ dedi.

Yeni hedef; Avrupa pazarı

MT Sağlık Ürünleri Ticaret Sorumlusu Rabia Sert, “İhracat pazarlarında yeni hedefimizi Avrupa olarak belirledik. Ortadoğu pazarlarında gelişen distribütör ağlarımızı şimdi de Avrupa'da kuracağız. Bu network erişiminde, 5 yıldan bu yana yanımızda olan TurkishExporter'ın katkılarını ve desteklerini önemli buluyoruz" ifadelerine yer verdi.