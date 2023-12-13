MTS Logistics, emin adımlarla büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

MTS Logistics’in yüzde 100 Türk sermayesi ile 1990 yılında New York’ta kurulduğunu ifade eden MTS Logistics İzmir Şubesi Operasyon Direktörü Banu Akman, 2023 yılının işlem hacimlerinde rekor kırdıkları bir yıl olduğunu söyledi.

Bu yıl, 63 bin 500 TEU ihracat, 37 bin TEU ithalat miktarı beklediklerini belirten Akman, önümüzdeki sene için, ihracatta benzer rakamlar öngörülürken ithalatta 43 bin TEU seviyesine ulaşmayı beklediklerini ifade etti. 2023 yılında 120 milyon dolar ciro elde edeceklerini kaydeden Akman 2024 yılında ise cironun 130 milyon dolar civarında olmasını öngördüklerini dile getirdi.

Dubai'de satış ofisi kuruldu

MTS’nin Freight Forwarder hizmeti veren global bir kuruluş olduğunu ve Türkiye ayağının da İzmir’de kurulduğunu ifade eden Akman, “MTS CEO’su Sedat Saka, yıllar önce Amerika’ya yerleşmiş İstanbullu bir iş insanı. CEO’muzun kendi ülkesinde yatırım yapmak istemesi , MTS’nin İzmir’de önemli bir operasyon merkezinin kurulmasını sağladı. 4 yıl önce 3-4 kişi ile başlayan yolculuğumuzda bugün 32 kişiye ulaştık. 32 kişinin büyük kısmı Amerika Doğu yakası saat diliminde çalışıyor.

Dünya genelinde ise 100 çalışanımız var. MTS’nin İzmir’e yatırım yapmasının doğru bir karar olduğunu zaman içinde gördük. Burada büyük bir MTS ailesi oluştu. Öte yandan geçtiğimiz yıl Dubai’de de bir satış ofisi kurduk, orada da yeni acente bağları kurmaya başlıyoruz. Bugüne kadarki gelismemize bakarak 2024 yılında da İzmir ofisimizin büyümeye devam edeceğini öngörebiliriz. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde de acentelerimiz mevcut.

Müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, lisanslı NVOCC ve FIATA üyesi olarak; operasyonlarımızı hava, kara ve deniz yollarını entegre ederek kurguluyoruz ve kapıdan kapıya hizmet veriyoruz. 7/24 bire bir konteyner hareketlerini takip eden, rezervasyon alan ve müşterilerle iletişim içinde olan, güçlü bir dijital ve insan kaynağı alt yapısına sahip güçlü bir operasyon ofisiyiz ” açıklamasını yaptı.

2023 yılının, kuruluşlarından beri ihracatta en çok elleçleme yaptıkları ikinci yıl olduğunu vurgulayan Akman, “Amerika’dan yapılan ihracat işlemlerimizde 2. rekor yılındayız. Ihracatta 63 bin 000 TEU elleçledik. Son 10 yılda Amerika dan yapılan yıllık bazdaki konteyner ihracat adetlerinde tüm nakliye şirketleri arasında ilk 10 içindeyiz. Dünya genelinde piyasada düşüş olmasına rağmen bizim hacmimiz arttı. Şirket olarak doğru taşları oynadığımızın bir göstergesi.

Piyasanın çok durgun olduğu, navlunların çok düştüğü bir ortamda MTS olarak yoğun bir tempoda çalıştık ve istihdamımızı artırdık. Sağlam yatırım yapmak, piyasanın düştüğü hatalara düşmek istemiyoruz. Finansal gücümüzü doğru yatırımlara yönlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

“2024 yılı durgun geçecek”

2024 yılının özellikle ilk yarısının durgun geçeceğini düşünen Akman, şunları söyledi: “ Denzicilik sektöründe şöyle bir handikap yaşayacağız gibi görünüyor, armatörler şu anda yeni gemi yatırımları, konteyner alımları gibi yatırımlara yöneldi.

Ama piyasada böyle bir talep yok, oluşan arz-talep dengesizliği sektörü nereye götürecek.?Armatörlerin oluşturduğu bu kapasiteyi dolduracak mal olmayacak. Çin’in büyümesinin durması, Amerika Merkez Bankası’nın geçtiğimiz dönemdeki yüksek faiz artışları, Türkiye özelinde seçimlerin beklenmesi ve İsrail’deki savaş hepimizi çok etkiliyor. Dünyada bir lojistik ağ var. Bu ağın kopması her şeyin yeni baştan kurulmasına sebep oluyor.

Mesela Panama Kanalı’nın iklim krizinden olumsuz etkilenmesi önümüzdeki aylarda çok konuşulacak. Kanal, geçen gemi kapasitesini bugün itibariyle yüzde 32 oranında düşürdü, şubat ayı itibarıyla bu rakam yüzde 45'e çıkacak. Bunun yanında son dönemde Süveyş Kanalı’nda sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Gemi güvenliği tehlikeye girdi. Son günlerde İsrail bandrallı gemilere saldırılar olmaya başladı. Armatörler Panama rotalarını değiştirmeye başlamışken, Süveyş rotalarının da değişmeye başlaması olası senaryolar içinde.

Rotaların değişmesi demek mesafelerin uzaması demek bu da ekstra bir maliyettir. Bir tarafta kuraklık ve savaş, diğer tarafta global ekonomik büyümenin hızının düşük olması, global lojistik ağının üstündeki baskının artması anlamına geliyor. Belli limanlarda talep çok düşük, belli limanlardaki talep fazlasi sıkışıklıklara yol açacak, buna bağlı olarak 2024 yılı genel olarak sektör açısından hem ülkemiz hem de dünya piyasası için sancılı geçecek.”