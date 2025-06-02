Mubi 'Unicorn' oldu: 100 milyon dolarlık yeni yatırım!

Bağımsız sinema platformu Mubi, Sequoia Capital öncülüğünde gerçekleşen yatırım turunda 100 milyon dolar fon toplayarak değerlemesini 1 milyar dolara yükseltti. Summit Partners ve Closer Media gibi mevcut yatırımcıların da katıldığı bu tur, şirketin küresel sinema sektöründeki büyüme hedeflerine önemli bir destek sundu.

The Substance'ın haklarını 12 milyon dolara satın aldı

2007 yılında Efe Çakarel tarafından kurulan Mubi, yalnızca dijital bir yayın platformu olarak kalmayıp, film yapımcılığı ve uluslararası dağıtım alanlarında da aktif rol almaya başladı. Geçtiğimiz yıl, başrollerini Demi Moore ve Margaret Qualley'nin paylaştığı, Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllü The Substance filminin haklarını 12 milyon dolara satın alması, platformun sektördeki etkisini artıran adımlardan biri olarak öne çıktı.

Dünya çapında 20 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya sahip olan Mubi, içeriklerini yalnızca dijital ortamda sunmakla kalmıyor; İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, İtalya ve Latin Amerika'da da sinema salonu gösterimleri düzenliyor. Şirket, bu yıl içerisinde Kelly Reichardt imzalı The Mastermind, Paolo Sorrentino'nun La Grazia ve Jim Jarmusch'un Father, Mother, Sister, Brother gibi önemli yapımları sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor.

"Büyük platformlarla doğrudan bir rekabet hedefimiz yok"

Financial Times'a konuşan Mubi CEO'su Efe Çakarel, şirketin Netflix ya da Apple gibi büyük platformlarla doğrudan bir rekabet hedefi olmadığını vurgulayarak "Amacımız büyük sinemayı, hem klasik hem çağdaş olanı, yüceltmek" dedi.

Çakarel ayrıca gişe gelirlerinde genel bir azalma yaşansa da bağımsız ve 'speciality' olarak tanımlanan filmlere olan ilginin arttığını belirterek "Son üç yılda gişede en çok kazanan 200 filmden 69'u bu kategoriye ait" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Belçika merkezli film dağıtımcısı Cinéart'ın çoğunluk hissesini de bünyesine katan Mubi, bu yeni yatırımla birlikte hem yaratıcı üretim kapasitesini artırmayı hem de uluslararası dağıtım ağını genişletmeyi amaçlıyor.