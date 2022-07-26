Mubitek Ar-Ge projesi ile TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programını kazandı

BURSA (DÜNYA) - KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artırılması amacıyla 3 Ocak 2022’de açılan 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısının sonuçları açıklandı. 2005 yılından bu yana kalıp ve ürün tasarımı ile program yazılımları alanlarında müşteri odaklı çalışmalar yürüten Mubitek Tasarım desteklenmeye hak kazanan 280 firma arasında 19. sırada yer aldı.

Arttırılmış tasarım yöntemleri ile dijital sistem kuracak

Bugüne kadar 11 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandırarak, tasarımda inovasyon yarattıklarını anlatan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programından Ar-Ge desteği almaya hak kazandıkları “Arttırılmış Tasarım ile Proje Bazlı İmalat Yönetimi” konulu proje ile kalıpçılık benzeri proje bazlı imalat sürecinde siparişi verilen parçanın tasarımdan üretime bütünleşik yönetimini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Bintaş, “Üretim için tasarımdan başlayarak arttırılmış tasarım yöntemleri geliştirmek, CAD/CAM dosyalarını yönetmek, özellik atamayı akıllı hale getirmek, değer katmayan işler için otonom sistemlere RPA'lar geliştirmek, tasarım revizyonlarını takip ederek üretime güncel bilgi ulaştırılmasını sağlamak, verilerin yönetimini ve güvenilirliğini sağlamak, tasarım sürecine otonom seviyesini yükseltecek tasarım yetenekleri oluşturmak, makine öğrenmesi yöntemleri ile daha önce benzer yapılan tasarım özelliklerine erişmek ve yeni tasarım için kullanılabilecek forma dönüştürmek, tasarım verisine üretim planlama için gerekli ön bilgileri yapay zeka algoritmaları ile oluşturmak, iş akış sistemi ile işlem adımlarını, verileri birbirine bağlamak, tasarımdan üretime mevcut ERP'lere otomatik veri aktarımı sağlayan dijital bir sistem oluşturmak öncelikli hedefimiz” dedi.

Zaman ve maliyetten tasarruf

TÜBİTAK projesinin hayata geçirilmesi ile müşterilerine kayda değer ölçüde rekabet üstünlüğü kazandıracaklarını söyleyen Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bu sayede tasarıma yüzde 35 önde başlanabilecek. Tasarımlarda hata oranını minimuma indireceğiz. Revize takibi ve güncel data erişimi ile üretim süreçlerinde dijitalleşme sunulacak. Zaman ve maliyetten ciddi oranda tasarruf edilecek” bilgisini verdi.