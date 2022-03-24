Mubitek ile Uyumsoft çözüm ortaklığı protokolü imzaladı

BURSA (DÜNYA)

2005 yılından bu yana kalıp tasarımı, ürün tasarımı, akıllı tasarım programı yazılımları alanlarında müşteri odaklı hizmet veren ve geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 18’inci firması ödülünün sahibi olan Mubitek Tasarım, Uyumsoft ile çözüm ortaklığı protokolü imzaladı. İmza töreni, Mubitek Tasarım’ın Nilüfer’de yer alan tasarım ofisinde gerçekleştirildi. Törende, Mubitek Üst Düzey Yönetici Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Uyumsoft Bursa idönüşüm Satış Takım Lideri Pınar Erdem ile Satış Uzmanı Cüneyt Acar hazır bulundu.

İmza töreninin öncesinde açıklamalarda bulunan Mubitek Üst Düzey Yönetici Dr. Gül Çiçek Bintaş, “2005 yılından bu yana metal işleme sektöründe tasarımdan üretime yenilikçi teknolojiler geliştiren ve bugüne kadar sektörüne kazandırdığı ilkler, enler ve ödüllerle anılan firmamız Mubitek ile global iş dünyasının teknolojik dönüşümüne yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modelleri sunan Uyumsoft arasında çözüm ortaklığı protokolü imzalamak için bir aradayız. Sektörlerinde lider iki firmanın güçlerini birleştirmesi ve bilgi birikimlerini karşılıklı paylaşacak olması iki taraf açısından da önem arz etmektedir. Bu işbirliğinin ve çözüm ortaklığının her iki taraf, ülkemiz, sanayimiz ve sanayicimiz açısından hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Çözüm ortaklığı süreci ile bilgiler veren Dr. Bintaş, “Bugünden itibaren bir çok sektörde firmalara tasarımdan üretime veri akışını sağlarken, maliyetlendirme ve envanter ihtiyaç planlamasına kadar bir çok sürecini optimize edebilme imkanı Mubitek Tasarım-Uyumsoft işbirliğiyle sağlayacağız” şeklinde konuştu. Mubitek Tasarım ile çözüm ortaklığı protokolü imzalıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Uyumsoft Bursa idönüşüm Satış Takım Lideri Pınar Erdem, Uyumsoft olarak şirketlerin geleceğe uyum ve sürdürülebilir başarısı için teknoloji ve yazılım çözümleri sunduklarını söyledi. Pınar Erdem, “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak 25. yılımızda hayallerimize ortak olan 65 binden fazla mutlu müşterimiz ile başarının peşindeyiz. Bugün Mubitek Tasarım ile çözüm protokolüne imza atacak olmaktan da oldukça memnunuz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Mubitek Üst Yöneticisi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ile Uyumsoft Bursa idönüşüm Satış Takım Lideri Pınar Erdem, çözüm ortaklığı protokolünü imzaladı.