Mubitek, İNOVALİG’de ilk beşte

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en inovatif şirketlerinin belirlendiği ve TİM tarafından organize edilen İNOVALİG’e katılım her geçen yıl yükselen bir ivme ile artıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen İNOVALİG 2020’ye yapılan katılım bu yıl rekor sayıya ulaştı. Organizasyona 62 ilden 1507 firma katıldı. Beş kategoride işletmelerin inovasyon yönetimlerinin değerlendirildiği İNOVALİG 2020’de İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü-KOBİ kategorisinde başarısını ortaya koyan Mubitek, adını ilk 5’e yazdırdı.

‘Gözümüz Şampiyonlukta’

Kendi sektörlerinde sergiledikleri inovasyon çalışmaları ile bir başarı hikayesi yazdıklarını söyleyen Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Mubitek’te geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler ve inovatif çözümlerle sektöre yön veren şirketler arasında olmayı başardık. Geçen yıl düzenlenen İNOVALİG 2019’da Türkiye ikincisi olarak bu alandaki başarımızı ortaya koymuştuk. Pandemi nedeniyle ertelenen İNOVALİG 2020 bu sene düzenleniyor. Mubitek olarak bu yıl da kendimizi bir adım öteye taşıyarak geliştirdiğimiz çalışmalarımız ile katıldığımız İNOVALİG 2020’de ilk beşte yerimizi aldık. İlk üç için ekim ayında jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Gözümüz şampiyomşıkta” dedi.