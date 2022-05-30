Mubitek Tasarım, Somut OSGB ile işbirliği protokolü imzaladı

BURSA (DÜNYA) - 2005 yılından bu yana kalıp ve ürün tasarımı ile program yazılımları alanlarında müşteri odaklı çalışmalar yürüten Mubitek Tasarım, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturmak amacıyla da önemli projeleri hayata geçiriyor. Mubitek Tasarım bu amaçla, Somut OSGB ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Mubitek Tasarım çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması konusunda çalışmalar yapılacak. Protokol töreninde; Mubitek Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bintaş, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Somut OSGB Yönetim Kurulu Üyeleri A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hakan Çubukçu, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Cem Burulday ile İşyeri Hekimi Dr. Meltem Cevheroğlu hazır bulundu.

Törende konuşan Mubitek Tasarım Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Sektöründe öncü firmalardan olan Mubitek Tasarım olarak, çalışan sağlığı ve mutluluğu alanında da örnek çalışmalara imza atıyoruz. Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu her şeyden önce geliyor. Somut OSGB ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında iş ve çalışan sağlığı ile güvenliğine yönelik çalışmalarımızı daha da geliştiriyoruz. Mubitek Tasarım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilklerin ve enlerin markası ve şirketi olarak çalışmalarını devam ettirecek” dedi.

Hizmette hedef ‘sıfır hata’

Somut OSGB adına konuşan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hakan Çubukçu da, Mubitek Tasarım’ı, sektörünün öncü firmalarından biri olmasından dolayı tebrik etti. Çubukçu, ‘Sıfır Kaza’ hedefi doğrultusunda imzalanan protokol kapsamında; çeşitli eğitimler, seminerler ve çok sayıda analizler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından protokol; Mubitek Tasarım Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ile Somut OSGB Yönetim Kurulu Üyesi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hakan Çubukçu tarafından imzalandı.