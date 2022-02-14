Mubitek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 18’inci şirketi oldu

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da tasarım ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendislik firması Mubitek, cirosunu 2 yılda yüzde 602 oranında artırarak Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasına 18’inci sıradan katıldı. Ciroda ihracatın payı yüzde 97’yi bulan Mubitek, 7,2 dolarlık ihracat kilogram değeri ile de dikkati çekiyor. Ödülü, Mubitek Üst Düzey Yöneticisi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’dan aldı.

Mubitek Üst Düzey Yöneticisi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bu başarı yalnızca bizim değil, Bursamızın, ülkemizin de başarısıdır. Bu günlere gelmemizi sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş öte yandan, ilk 100 şirkette genç girişimci ile kadın girişimci sayısının çokluğuna da dikkati çekti.

Başarılı inovasyon yönetimi ödül getirdi

Türkiye’nin hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer almanın altında inovasyona verdikleri önemin yattığını belirten Mubitek Üst Düzey Yöneticisi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “10 yıldan fazla süredir inovasyon üzerine çalışıyoruz. Şirketimizin başarısında inovasyon kültürünün oluşturulması ve ekibimizin inovasyon vizyonunun katkısı yadsınamaz. Bu bağlamda şirketimizi bu ödüle layık görenlere, şirketimizin bu noktaya ulaşmasında katkısı bulunan çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

11 Ar-Ge projesi başarıyla sonuçlandı

Mubitek, kuruluşunun ikinci yılında Türkiye’nin ilk kalıp tasarım ihracatını gerçekleştirmenin gururu ile adından söz ettirirken, bugün ihracatın ciroda oluşturduğu payı yüzde 97 seviyesine çıkarmayı başardı. Bugüne kadar 11 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandırarak, tasarımda inovasyon yaratan Mubitek, 2021 yılı cirosunun yüzde 95’ini bilgi temelli oluştururken, ihracat kilogramı değerinde ise 7,2 dolara ulaştı. Mühendislik tasarımı faaliyetlerinde bulunmak üzere 2005 yılında kurulan Mubitek; bugüne kadar Mercedes, BMW, Porsche, Opel, Audi, Ford, Renault, PSA, Nissan, Lancia, Fiat, Iveco, Ferrai, Maserati, Aston Martin, McLaren otomobilleri ana gövde parçaları için 1000’den fazla kalıp tasarımı ve üretim takibini gerçekleştirdi. Geliştirdikleri yazılım programlarıyla da, TOFAŞ gibi birçok otomotiv ana yan sanayiye Endüstri 4.0 uyumlu çözümler üretiyor.