Mücevher ihracatına ‘online’ kanal dopingi

09 Kasım 2020

Mücevher ihracatçıları, koronavirüs nedeniyle dünya ticaretindeki yaşanan daralmayı e-ticaret platformuyla aşacak. 6 aydır üzerinde çalışılan ve içinde pek çok farklı hizmeti barındıran e-ticaret platformu, bu ay sonunda faaliyete başlayacak. Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR), öncelikle yurtdışındaki müşterilerin 365 gün, 7/24 ziyaret edebileceği bir web sitesi hazırladı. Birliğe üye 66 firmanın 50 bin ürününün fotoğraflarıyla yer aldığı bu sitenin adı www.turkishjewellery.org olarak belirlendi.

Bu portal sayesinde yurtdışındaki önemli alıcıların Türk firmalarıyla online olarak bağlantıya geçip, firmaların ihracat yapması sağlanacak. İkinci adım ise B2B denilen ikili görüşmelerin yılda 2 ila 10 kez yapılacak olan sanal organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi olacak. JOIN (Jewellery Online International Network) isimli bu sanal organizasyon sayesinde Türk mücevher ihracatçıları seyahat etmeden yılın belli dönemlerinde satış yapıp, online konferanslara, sektör sunumlarına katılabilecek.

Canlı servis kutusu

Birliğin en heyecanlandığı projesi ise tamamen yerli üretim olan J-Box adını verdiği canlı mücevher servis kutusu olacak. Bu kutunun içinde ürünü en ince ayrıntısına kadar gösteren kameralar sayesinde yurtdışındaki müşteriler sanki mücevherin yanındaymış gibi bir algı içinde olabilecek.

Yeni normal Kapalıçarşı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, koronavirüsün uluslararası ticarete yeni bir boyut kazandırdığını, alışılan pazarlama faaliyetlerinin yerini online platformların aldığını söyledi. Bunun için 6 aydır bir e-ticaret platformu üzerinde çalıştıklarını açıklayan Kamar, “Bu ay sonunda projemizi başlatıyoruz” dedi. Turkishjewellery.org portalının 365 Gün 24 Saat açık olan online pazar yeri olarak kurgulandığını belirten Kamar, “Turkishjewellery.org zamandan ve mekândan bağımsız ihracat imkânı veren yeni normal dönemin Kapalıçarşısı'dır. Portalın yabancı satın almacılara duyurulması amacıyla agresif şekilde reklam planlaması da yaptık. Aynı zamanda yerli-yabancı bazı fuar organizatörleri ile işbirliği yaparak onların elindeki tüm dataya yani müşteri profiline ulaşacağız" diye konuştu.

İhracatı külçe altın artırıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre ekim ayında ihracatını en çok artıran sektör mücavher oldu. Ekimde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160.9 artarak 692 milyon 775 bin dolar olarak gerçekleşti. Mücavher ihracatı, bir önceki yılın 10 ayına göre bu yılın aynı döneminde ise yüzde 8.2 azalarak 3 milyar 147 milyon 498 bin dolar seviyesine geldi. Ürünlerde piyasada külçe altın olarak bilinen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" 426 milyon 956 bin 469 dolarla e çok ihraç edilen grup oldu.

Takıda düşüş var

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, ihracat artışında külçe altının rol oynadığını belirterek, "Temmuz, ağustos ve eylülde iç piyasada artan talebin bittiğini ve tersine satışın başladığını görüyoruz. Bu da külçe altın ihracatımızı tetikliyor. Ancak takı ihracatımız yıllık yüzde 40 civarında düşüşle devam ediyor" dedi.