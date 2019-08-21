Mücevher özeninde mağaza donanımı arcoglobal’de

21 Ağustos 2019

Mimar Holding bünyesinde yer alan lüks segment mağaza mobilya üreticisi arcoglobal, Louis Vuitton’dan Ralph Lauren’e, Michael Kors’tan Fendi’ye kadar pek çok dünya devi markaya hizmet veriyor.

Lüks perakende sektöründe yer alan markalara mağaza mobilyası üretimi ve inşaat uygulaması hizmeti veren arcoglobal, Türkiye'de İkitelli’de yakaladığı başarı hikayesiyle dünya genelinde en üst düzey perakende markalarının onaylı tedarikçisi olmayı başardı.

Japonya, İsrail, Hawaii, Dubai, İngiltere, Fas, Almanya ve Fransa başta olmak üzere toplam 23 farklı ülkede çalışan arcoglobal’in 125 bin metrekare ürettiği alanla 181 adet farklı mağazada donanımı bulunuyor.

Dev markalar tercih ediyor

Ön montaj, üretim, mühendislik ve proje yönetimi alanında farklı bölümleri bulunan arcoglobal’de 40’ı yönetim departmanında olmak üzere toplam 120 çalışan var. Dünya genelinde mağaza mobilyası üretimi alanında yüzde 30’a yakın beyaz yaka çalışan benzer bir yapı bulunmuyor.

arcoglobal’de lüks segment markaların müşterileri açısından risk sıfıra indirilmek zorunda. Bu sebeple her ürün ihraç edilmeden önce Türkiye’de birebir kurulum yapılarak en ince detayına kadar kontrol ediliyor. Bu markalarla çalışmanın en önemli konusu üst segment üretimde kullanılan malzemenin eşsiz, kaliteli ve kusursuz olması zorunluluğu.

2018 yılında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da lüks perakende markalarının mobilya üretimi ve inşaat uygulamalarına başlayan arcoglobal bir yıl içinde Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Prada, Bvlgari, Longchamp ve Michael Kors için 10 farklı projeyi tamamladı. Perakende sektörünün en önde gelen markalarının birlikte çalışmak istediği bir kurum haline gelen arcoglobal, İstanbul Havalimanı’nda yönettiği iş sürecini bir başarı hikayesine dönüştürdü.

2020 yılı hedefi 23.00 milyon euro

arcoglobal Genel Müdürü Tolga Erman, “Bizim işimiz mobilya üretmekten ibaret değil. Bizi mobilya üretiminden ayırt eden şey terzi atölyesi felsefesiyle çalışmak zorunda olmamız. İşimizi yaparken mühendislik anlamında her türlü riski sıfıra indirmek zorundayız. Dolayısıyla işimizin arka planında mükemmel mühendislik çalışması yatıyor. Bizde hacimler diğer mobilya işlerinde olduğu gibi metrekarelerle ölçülemez. Tek ölçü, ürettiğimiz mobilyanın niteliği” dedi.

Erman, “2018 yılını 54 proje, 18 bin 900 metrekare alan ve 14.40 milyon euro ciroyla kapattık, 2019 yılını ise 76 proje, 22 bin 800 metrekare alan ve 17.50 milyon euro ciroyla bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında da 112 proje, 26 bin 680 metrekare alan ve 23.00 milyon euro ciro hedefimizi yakalamak için çalışıyoruz” diye ifadelerini kullandı.

Girilmedik pazar bırakmayacak

arcoglobal’i bünyesinde bulunduran Mimar Holding kurucu ortaklarından Alparslan Özarpat “Dünyada mimarlık denince sadece bina yapmak ve tasarlamak dönemi sona ermek üzere. İşin içine artık binaya dair her türlü çalışmayı ve üretimi yapmak giriyor. Biz de bu fikirden yola çıktık ve neden bu üretimleri kendi bünyemizde yapmadığımızı sorguladık. Araştırmalarımızda bu işlerin yapabilecek donanımın ülkemizde mevcut olduğunu gözlemledik. Milano’da üretilen mobilyayı daha üst kalitede bizim İkitelli’deki ustalarımız da üretebiliyor. Tek eksiğimiz bu alandaki özgüvenimiz. Önümüzdeki dönemde dünyada bu tarz mağaza donanımında üretimimizi katlayarak artıracağız. Önümüzdeki yıllarda en önemli hedefimiz işi istediğimiz kalitede yapabilecek insan gücüne yatırım yapmak. Bu sayede geliştirdiğimiz işi tüm Türkiye’de üretebilir ve yurtdışına ihraç edebilir hale geleceğiz. arcoglobal olarak dünyada iş üretmediğimiz ülke kalmayacak” dedi.