Mükellef, “Workhy” ile yurt dışı faaliyetlerini genişletiyor

Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşu ve tüm finansal süreçlerin yönetim konusunda online bir platform olarak girişimcilere hizmet veren Mükellef; bundan böyle yurt dışında Workhy adı ile çalışmalarını sürdürecek. 140’tan fazla ülkede girişimcilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak olan Workhy ekibi, Mükellef ile edindiği deneyimi de yurt dışına taşıyacak.

Hedef yıl sonuna kadar 20 bin şirket kuruluşuna ulaşmak

Mükellef ve Workhy’nin Kurucusu Okan Şafak, kuruldukları günden bugüne kadar geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 100’den fazla ülkede 12 binin üzerinde şirketin kuruluşunu gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, artık bu başarılarını yurt dışında Workhy markasıyla sürdüreceklerini açıkladı. Yurt dışı pazarlarda büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kısa bir süre önce yatırım aldıklarını hatırlatan Şafak, bu hedeflerinin ilk adımı olarak Workhy’i hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yurt içindeki girişimlere Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde Mükellef olarak hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Şafak, Workhy olarak ise yurt dışındaki girişimcilerin ihtiyaçlarına A’dan Z’ye yanıt vereceklerini ve halihazırda hizmet verdikleri üyelere global iş fırsatlarını değerlendirme şansı sunacaklarını kaydetti. Kurdukları şirket sayısını bu yıl sonuna kadar yüzde 65 artışla yaklaşık 20 bine taşımayı planladıklarını belirten Şafak, Workhy ile yurt dışından elde ettikleri geliri de 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Girişimler için uluslararası bir ekosistem yaratacağız”

“Önümüzdeki dönemde bireysel ve kurumsal şirket sahiplerinin birbirleriyle etkileşimde bulunacağı uluslararası bir ekosistem de yaratacağız” diyen Şafak, sözlerine şöyle devam etti: “Gelecek aylarda sunmaya başlayacağımız 2 yeni hizmet ile Mükellef ve Workhy müşterilerini aynı platformda buluşturup çalışma hayatına ilişkin ihtiyaçlara yönelik çözümleri bütünsel açıdan ele alacağız. Bir başka deyişle girişimcilerin sadece şirket

kuruluşunda, marka tescilinde, finansal ve vergisel süreçlerini yönetmesinde ya da teşviklerden faydalanmasında destek olmakla kalmayıp kullanıcılarımızın global ölçekte birbirlerine erişmeleri için alan yaratacağız. Şirketinizi kurun, yönetin ve büyütün mottomuzla; iş ve hizmet arayışlarında birbirleriyle etkileşim içinde olabilecekleri bir yapı oluşturarak, biz globalde büyürken müşterilerimizi de büyütmeye odaklanacağız.”