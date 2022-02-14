Multi Turkey’de CEO değişikliği
Multi Turkey, Pınar Yalçınkaya'nın CEO’luk görevinden ayrıldığını ve yerine Hulusi Belgü'nün atandığını duyurdu.
Avrupa genelinde faaliyet gösteren Multi Corporation bünyesinde yer alan, Türkiye'nin önde gelen perakende varlıklarının sahibi ve yöneticisi Multi Turkey, Pınar Yalçınkaya'nın 1 Nisan 2022 itibarıyla CEO'luk görevinden ayrılacağını duyurdu.
2018 yılında göreve gelen Pınar Yalçınkaya, üç yılı aşkın süredir Multi bünyesinde çalıştıktan sonra görevinden ayrılma kararı aldı. Yalçınkaya'nın yerine, CEO'luk görevine Multi Turkey eski CEO'su ve Türkiye perakende gayrimenkul sektörünün önemli isimlerinden Hulusi Belgü atandı.