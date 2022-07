Multinet Up, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Takip Et

Yemek çeki sektöründeki ilk akıllı kartı üreterek Türkiye’yi yemek kartı kavramıyla tanıştıran Multinet Up, faaliyete başladığı günden bugüne yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, konaklama ve toplu satın alma çözümleriyle 10 milyon kart kullanıcısına hizmet verdiğini duyurdu.

10 milyonuncu kartın üretimini “10 milyon kart, 10 milyon gülümseme” mottosuyla çeşitli etkinlerle kutlayan şirket, 10 milyonuncu kartın sahibi Beylikdüzü Migros LC Waikiki Satış Danışmanı Ece İrik’e 10 bin TL değerinde MultiGift hediye etti. Gıda ve perakende alışverişlerinde geçerli MultiGift, Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever tarafından takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, şunları kaydetti: “Multinet Up olarak 1999’da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yemek kartı sektöründeki ilk akıllı kart çözümünü geliştirdiğimiz günden bugüne paydaşlarımıza fayda sunmak ve sektörümüzü ileri taşımak için öncü olduk. Bugün yemek kartı çözümümüzün yanı sıra; kurumsal hediye kartı, konaklama, akaryakıt ve toplu satın alma çözümlerimizle ister bir çalışanı olsun ister binlerce çalışanı olsun her ölçekten şirkete tasarruf ve operasyonel kolaylık sunuyor, çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. ‘Multinet’te herkes mutlu, net’ mottomuzla, tüm hizmetlerimizi kusursuz bir kullanıcı deneyimi üzerine inşa etmeye gayret ediyoruz. Multinet Up’ın kullanıcılara ayrıcalıklar sunan avantajlar dünyasında teknoloji şirketimiz inventiv bünyesinde geliştirdiğimiz pürüzsüz bir ödeme deneyimi, sektörün en çok kazandıran sadakat platformu TatlıPara, alanının en prestijli kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz kampanyalar ve daha onlarcası mevcut. Bu ayrıcalıklı dünyayı daha da zenginleştirmek için çıktığımız yolda, 10 milyonuncu kullanıcının da aramıza katılmasıyla birlikte önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bizim için bu anlamlı günde heyecanımızı 10 milyonuncu kartın sahibi sevgili Ece İrik’le paylaşmak, kendisine küçük bir hediye sunmak istedik. Bizi kırmayıp davetimize iştirak ettiği için kendisine teşekkür ediyor, Ece nezdinde bugüne dek bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”