Multinet Up, yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop’u hizmete aldı

Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı çözümü MultiGift’in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop’u 13 Ağustos 2021 itibarıyla kullanıcıların hizmetine sundu. Sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle MultiGift Shop’un kurumsal hediye kartlarının online adresi olması bekleniyor.

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, 2004’te hayata geçirdikleri kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında hizmet verdiklerini söyledi.

“Kart kullanıcılarımıza online alışveriş imkânı sunacağız”

MultiGift çatısı altında sundukları çözümleri, her sene yeni alternatiflerle zenginleştirdiklerini kaydeden Demirhan Şener, “Paydaşlarımızın bize ihtiyaç duyduğu her alanda en yenilikçi hizmetleri sunmak için yenilikçi iş modelleri geliştiriyoruz. MultiGift Shop’u da aynı stratejiyle hayata geçirdik. Kurumsal müşterilerimizin yan hak uygulamalarında kullanabilecekleri tek bir dijital platform geliştirmek istedik. 200 binin üzerinde kuruma ve 2 milyon kart kullanıcısına dokunan ekosistemimizde tüm paydaşlarımızın birbirleriyle ticaret yapabilmelerini ve karşılıklı fayda geliştirmelerini istiyoruz. Yine bu stratejiyle hayata geçirdiğimiz MultiGift Shop ile KOBİ ve mikro işletmelerden binlerce çalışanı olan büyük ölçekli firmalara, operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlarken kart kullanıcılarımıza online alışveriş imkânı sunacağız.” şeklinde konuştu.