Multinet Up'ta üst düzey atama

Multinet Up'ın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yelda Domaç Atilla oldu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde aldığı lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Atilla, finans dünyasına, üniversite son sınıfta Abn Amro ve Deutsche Bankta yarı zamanlı çalışarak adım attı.

Kariyerine 2002'de Dow Jones Telerate firmasında satış yöneticisi olarak devam eden Atilla, 2003'te bankacılık sektörüne yöneldi ve TEB BNP, Bank Europa ve Deustsche Bankta portföy yönetimi ve satış alanında birçok pozisyonda görev aldı. Deutsche Bank ve Doğan Grubu işbirliğinde kurulan DD Mortgage'ın kurucu ekibinde yer alan Atilla, burada Hazine Müdürü olarak görev yaptı.