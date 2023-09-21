Multinet Up’tan 1,8 milyon TL’lik konteyner okul yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ mahallesinde yaklaşık 1,8 milyon TL'lik yatırımla kurulumu tamamlanan 8 üniteli konteyner okulda toplamda 7 derslik bulunuyor.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılında 210 öğrenciye hizmet vermek üzere eğitime açılan okuldaki öğrenciler sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili öğretim şeklinde eğitim görecek. 30 öğrenci kapasitelik sınıflarda şu an için 20’şer öğrenci yer alıyor.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Depremler 11 ilde yaşayan 9 milyondan fazla insanı, 4 milyonu okul çağında olan yaklaşık 5 milyon çocuğu direkt olarak etkiledi. Bu etki sosyal yaşamın her alanında devam ederken eğitim de uzun süreli kesintiye uğradı.

Deprem bölgesinde 72 okul yıkıldı, 3 bin 368 okul hasar aldı. Kahramanmaraş’ta ise 1018 okuldan 821’i yeni dönemde eğitime açıldı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için eksik yapıların bir an önce yeniden inşa edilmesi ve bölgedeki koşulların iyileştirilmesi gerekiyor.

Bunun için de kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin güçlendirilmesi şart” dedi. Sever, “Özellikle böyle afet dönemlerinde bir kez daha anlıyoruz ki toplumsal dayanışma için atılan her adım çok büyük fark yaratıyor. Sorunların derinliği karşısında hiçbir şey yapmamayı tercih etmek yerine, bir sıfırdan büyüktür bilinciyle hareket edilmeli” diye konuştu.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise “Sosyal yaşamın iyileşmesi ve çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı yürüyebilmesi için eğitimin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kişisel alandan mahrum kalan çocukların hızla yeni ve sağlıklı alanlara kavuşması en büyük dileğimiz. Temel hak olan eğitim hakkından hiçbir çocuğun mahrum kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.