Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası!

04 Eylül 2020

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, 2 milyon kart kullanıcısına ve 200 binin üzerinde kuruma dokunan ekosisteminde paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor, içinde bulunduğu sektörlerin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. 2014’ten beri temassız teknolojilerin kullanımını teşvik eden Multinet Up’ın CEO’su Demirhan Şener: “Şirketler ve çalışanları için geliştirdiğimiz tüm çözümlerimizde en yeni teknolojileri, mükemmel kullanıcı deneyimini hedefleyerek yenilikçi tasarımlarla buluşturuyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza güvenli, pürüzsüz ve yeni nesil bir deneyim sunuyoruz. Temassız ödeme teknolojilerini de henüz ülkemizde yaygınlaşmamışken, ödeme sistemlerinin nakitsiz ve kartsız bir dünyaya evrildiğini ön görmüş; neredeyse tüm çözümlerimizin kullanımına entegre ederek kullanıcılarımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün gelinen noktada ise temassız ödemeler artık hız ve kolaylık sağlayan bir konfor olmanın ötesine geçerek gündelik hayatın akışı içinde yer edinen bir araç oldu.”

Temassız ödemelerin, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında alınan hijyen tedbirlerine dahil olduğuna dikkat çeken Demirhan Şener, “Virüs ve mikropları taşıyabilen madeni ve kâğıt paralar ile temasın mümkün olduğunca azaltılması gereken bu günlerde kartlı ödemelerde de temassız alternatifinin tercih edilmesi veya tamamen mobil ödemeye yönelmek gerekiyor. Birçok kullanıcının tercihi de bu yönde. Geçtiğimiz günlerde, Covid-19 salgının kullanıcıların dışarıda yeme-içme tercihleri üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yaptık. Araştırma aynı zamanda tüketicinin ödeme alışkanlıklarındaki önemli bir değişikliği ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların %60’ı ödemelerini mutlaka temassız yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Araştırmaya katılanların %20’si nakit para kullanımının virüs ve mikropların yayılmasına sebep olduğunu, bir süre herkesin temassız ödeme yapmaya yönlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.” dedi.

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener

Hemen her alanda dijital çözümlerin kullanımının arttığı pandemi döneminde temassız ödemelerin de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Demirhan Şener, “Biz, yeni nesil bir finansal teknoloji şirketi olarak, 2014’te devreye aldığımız temassız ödemeleri, 2015 yılından itibaren mobil cüzdan uygulamamız MultiPay’i hayata geçirerek bir adım öteye taşımıştık. Bu sebeple, temassız ödemeler Multinet Up’ta kullanıcı alışkanlıklarında uzun süre önce yer edinmişti ve her on ödemenin yedisi temassız alternatifleriyle yapılmaktaydı. Pandemi sürecinde de bu alışkanlık kullanıcılarımıza büyük bir kolaylık sağladı. Bununla birlikte, mobil cüzdanımız MultiPay ile ödeme yöntemimiz büyük ilgi gördü, hiç fiziki kart istemeyip sadece mobil cüzdanımız MultiPay’i kullanmayı tercih eden müşteri sayımızda 2020 yılında 10 kat artış elde ettik.” dedi.

Multinet Up’ın temassız ödeme uygulamaları hakkında bilgi veren Demirhan Şener, “MultiPay ile kullanıcılar harcamalarını tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar. Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; eve verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyorlar. MultiPay, restoranlarda ve marketlerde, gıda alışverişleri dahil 30.000 noktada temassız olarak kullanabiliyor. Ayrıca yine kurumsal çözümümüz olan ve sektörde, ödeme sistemi uygulamalarında yeni bir dönem başlatan MultiPOS sayesinde üye iş yerlerinin fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almaları mümkün. 2019 IDC Finans Ödülleri’nde ‘En İyi Teknoloji Servis Sağlayıcı’ ve 2019 PSM Ödülleri’nde ‘En İyi Mobil Ödeme Çözümü’ seçilen MultiPOS üzerinden kullanıcılarımız ister MultiNet kartları ile temassız ister mobil cüzdanımız MultiPay ile karekod okutarak ödemelerini yapabiliyorlar. Üye iş yerlerimiz MultiPOS ile yalnızca ödeme alımı değil fiziki pos cihazlarında yapılan fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi işlemlerin tamamını kolayca gerçekleştirebiliyor.” dedi.

Multinet Up’ın şirketlerin akaryakıt giderleri için geliştirdiği çözümü MultiPetrol’e de değinen Demirhan Şener, “Shell’in Türkiye’de en fazla hacme sahip aracı kurumu MultiPetrol ile de kullanıcılarımıza akaryakıt istasyonlarında araçtan inmeden, temassız ödeme yaparak riskleri en aza indirme olanağı sunuyoruz.” dedi.

Multinet Up’ın tüm Ar-Ge faaliyetlerinde global pazarı hedef aldığının altını çizen Demirhan Şener, “Temassız teknolojilerinin yalnızca ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmekle kalmıyor, teknoloji şirketimiz inventiv’in geliştirdiği temassız ödeme sistemlerini uluslararası pazara da sunuyoruz. inventiv, kartlı ve kartsız ödeme yöntemleri, mobil ödeme, mobil uygulama çözümleri ile siber güvenlik alanlarında yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor, teknoloji altyapısı ve know-how ihraç ediyor. Örneğin, geliştirdiği mobil ödeme çözümü Pay by UP şu an Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa, Meksika ve Fas’ta kullanılıyor.” dedi.