MultiNet yemek kartı tercih eden işverenler SGK priminden muaf olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SGK'nin 31 Aralık 2024'te yayımladığı 2024/17 sayılı "Yemek Bedeli" konulu genelgeyle, çalışanlarının öğle yemeği ücretini nakit olarak vermek yerine yemek kartıyla veren işverenlerin herhangi bir limit olmaksızın SGK prim ödemelerinden yüzde 100 muaf tutulacağı açıklandı.

MultiNet yemek kartı kullanıcıları, işverenlerinin belirlediği yemek tutarını, şirketin toplam 41 binden fazla işletmeyi kapsayan üye iş yeri ağında bulunan restoran, kafe, büfe ve markette öğle yemeği ihtiyacını karşılamak için kullanabiliyor.

İşverenler ise yemek kartının sağladığı vergi avantajlarından yararlanıyor. Örneğin günlük 158 lira ile 240 lira arasındaki ödemelerde, MultiNet yemek kartı kullanıldığında SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi ödenmiyor.

Nakit ödemelerde ise bu tutar için gelir vergisi ödenmezken, SGK primleri ödeniyor. 240 lira+KDV'ye kadar olan ödemelerde ise MultiNet yemek kartı kullanıldığında SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi ödenmiyor. Bu tutara ilişkin faturadaki yüzde 10 KDV tutarı da KDV indirimine tabi tutulabiliyor.

240 lirayı aşan tutarlarda ise MultiNet yemek kartı kullanımında SGK primlerinden muafiyet devam ederken, gelir vergisi ve damga vergisi ödeniyor. Bu durumda da faturadaki yüzde 10 KDV tutarı KDV indirimine konu edilebiliyor.

Nakit ödemelerde ise her iki durumda da SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi yükümlülükleri bulunuyor.

"Çalışma hayatında verimliliği yükseltiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, yemek kartı uygulamasının hem işverenlere maliyet avantajı sağladığını hem de çalışan refahına ciddi katkılarda bulunduğunu belirterek, uygulamanın iş gücüne sunduğu avantajlarla çalışma hayatında verimliliği yükselttiğini aktardı.

Yeni kararla birlikte nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlarla yapılan yemek yardımlarında bu yıl 158 liraya kadar istisna uygulanabilecekken, yemek kartlarında herhangi bir limite tabii olmaksızın prim muafiyeti sağlandığını kaydeden Sever, "Yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin prim ödemelerinden tamamen muaf olmasını, işverenin maliyetlerini düşürerek çalışan yararına tutar belirleyebilmesine zemin hazırlayan bir kolaylık olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir katkılar sunuyor"

Sever, çalışanların önemli hakedişlerinden biri olan yemek desteğinin, yemek kartı uygulaması aracılığıyla yapılmasının işverenlere vergi muafiyeti sağlamanın yanı sıra ülke ekonomisine de sürdürülebilir katkılar sunduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların öğle yemeği ihtiyacına yönelik hizmet veren küçük ölçekli restoran ve lokantalara müşteri kazandıran yemek kartları aynı zamanda yeme içme sektöründe kayıt dışılığı önleyerek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Yemek kartında SGK prim limitinin kaldırılmış olmasını, yemek kartı sisteminin sağladığı tüm bu katkıları destekleyen bir düzenleme olarak memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.