Murat Lojistik’ten 100 adet Renault Trucks D kamyon alımı

Özmal kamyon ve çekicilerden oluşan frigorifik filosu ile et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller ve geleneksel gıda ürünleri dağıtımı hizmeti veren Murat Lojistik, 4 bin 250 araçtan oluşun filosunu büyütmeye devam ediyor. Şirket son olarak yeni alımını yaptıkları 100 adet Renault Trucks D kamyonlar ile yatırımlarına bir yenisini daha katıyor. Murat Lojistik, gelişen lojistik, e-ticaret ve kargo operasyonlarının önemi doğrultusunda artan talepleri de yeni oluşumları olan Murathan Jet Kargo ile karşılıyor.

Araçların telim töreninde konuşan Murathan Jet Kargo Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel, bu yılın sonunda 1 milyar TL’nin üzerinde ciro hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, bütçe planlarında 150 milyon TL’yi araç alımı için yatırım kaynağı olarak ayırdıklarını belirten Yüksel, “IT yatırımlarımızda yazılım, donanım ve siber güvenlik alanlarında 5 milyon TL üzeri yatırım gerçekleştirdik ve pandemi sürecinde hızlıca devreye aldık. İşimizin belkemiği filomuz olduğu için bu denli özenle sürdürdüğümüz yatırımlarımızda araç seçimlerimize önem veriyoruz. Renault Trucks D kamyonları ilk olarak 2020 yılında kullandık ve çok memnun kaldık. Bu nedenle alımlarımıza 100 araçlık yeni yatırımımızla devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar yeni Renault Trucks D serisi kamyonlarımızın sayısını 150 adete tamamlayacağız.” dedi.

Türkiye’deki pazar payını 5 yılda iki katına çıkardı

Renault Trucks Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Saint Meleuc de, Türkiye’de pazar paylarını son beş yılda iki katına çıkardıklarını söyledi.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise, “Renault Trucks D serisi kamyonlarımız, prestiji ve verimliliği en yüksek donanımları ile segmentinde en iyi araçlar olarak öne çıkıyor. Bu kamyonlarımız, Avrupa genelinde büyük talep görüyor. Pandemi sonrası değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle lojistik talebi arttı. 2020 yılı ve sonrasında uluslararası lojistik kadar yurt içi dağıtım operasyonlarının da önemi giderek daha da artıyor. Bu sektörde filolar, talebi karşılamak ve pandeminin yarattığı dinamiklerden faydalanmak için yatırımlarına hız verdi. Bu doğrultuda Renault Trucks D serisi kamyonlarımıza da talep arttı. Murat Lojistik ve Murathan Jet Kargo, bu ivmeyi yakalayan önemli bir iş ortağımız olarak 100 adet gibi yüksek bir yatırıma imza attı.” şeklinde konuştu.