Murat Savcı: İzocam, dayanıklı ve verimli yalıtım çözümleri sunuyor

Geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca uygun yalıtım çö­zümleri sunan İzocam, özellikle deprem bölgesinde yü­rüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Deprem bölgesindeki kentsel dö­nüşüm sürecine İzocam tarafın­dan üretilen ve sevk edilen yalı­tım ürünleriyle destek veren fir­ma, binaların güvenliğine katkı sunarken aynı zamanda enerji ve­rimliliğini de artırıyor. Dayanık­lılık, sürdürülebilirlik ve konfor odaklı çözümleriyle, Türkiye’nin yapı stokunun geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Türkiye yalıtım sektörünün öncü firması İzocam, 1965 yılın­da Gebze’de kurduğu ilk camyü­nü tesisiyle başladığı yolculuğu­nu bugün 5 farklı üretim tesisiyle sürdürürken, Türkiye ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürü­nü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda yer alıyor. İzo­cam Genel Direktörü Murat Sav­cı, Türkiye’nin tarihsel geçmişi boyunca büyük depremler yaşa­dığını ve bu gerçekle yüzleşmenin önemini acı tecrübelerle kav­ramış bir ülke olduğunu söyledi. Savcı, son yaşanılan büyük dep­remlerin, kentsel dönüşümün yal­nızca yeni bina üretimi değil, aynı zamanda yapı güvenliği, enerji ve­rimliliği ve sürdürülebilirlik bo­yutlarıyla birlikte ele alınması ge­reken bütüncül bir konu olduğu­nu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti.

“Isı yalıtımı deprem dayanımı açısından kritik işleve sahiptir”

Murat Savcı, deprem gerçeği­nin göz önüne alındığında, bina­ların yönetmeliklere uygun proje­lendirilmesinin ve güçlendirilme­sinin büyük önem taşıdığını, ısı yalıtımının ise sadece enerji ma­liyetlerini düşürmekle kalmayıp, yapı elemanlarını koruyarak du­var ve döşemelerde yoğuşma, ru­tubet, korozyon ve donma-çözül­me gibi zararlı etkileri önlediğine değindi. Savcı, “Böylece taşıyıcı sistemin uzun yıllar güvenle per­formans göstermesi sağlanıyor. Depreme dayanıklı yapılar plan­lanırken, betonarme hesaplama­larının yanı sıra yalıtım çözümle­rinin sürekliliği de unutulmama­lıdır” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin yalnızca yeni bina üretimi olarak algılanmaması gerektiğini, bina­ların enerji performansı, sürdü­rülebilirliği ve yaşam konforunun da dönüşümün önemli unsurla­rı arasında yer aldığını kaydeden Savcı, “İzocam olarak bu süreçte, temelden çatıya tüm yapı eleman­larında ihtiyaç duyulan yalıtım çözümlerini geliştirmeye odak­lanmaktayız. Özellikle temel, top­rak altında kalan duvarlar, çatı ve cephe uygulamalarında kullanı­lacak doğru yalıtım sistemleri, binanın hem enerji verimliliğini hem de yapısal dayanıklılığını ar­tırmaktadır” diye belirtti.

Dış cephe mantolama uygula­malarının, Türkiye’deki kent­sel dönüşüm projelerinde sıklık­la uygulandığına ancak bu alanda zaman zaman hatalı bilgilerden kaynaklanan eksik uygulamalar­la karşılaşılabildiğine atıfta bulu­nan Savcı, “Özellikle dübel uygu­lamalarının bina statiğine zarar vereceği yönündeki yanlış algıyı düzeltmek için İstanbul Teknik Üniversitesi ve İZODER iş birli­ğiyle desteklediğimiz kapsamlı bir araştırma sonucunda, dübel­leme uygulamasının yapı statiği­ne olumsuz etkisi olmadığı bilim­sel olarak ortaya konmuştur. Bu araştırma sonuçlarının sektörü­müz için önemli bir referans oluş­turduğunu vurgulamak isterim” açıklamasında bulundu.

Standart güncellemesi önemli bir adımdı

“Yalıtım uygulamaları yalnızca tasarım ve malzeme seçimi değil, aynı zamanda yasal zorunluluklar ve standartlar çerçevesinde şekil­lenmektedir” diye konuşan Murat Savcı, yakın dönemde TS 825 Bi­nalarda Isı Yalıtım Kuralları Stan­dardı’nın güncellenmesinin, sek­tör için kritik bir adım olduğunu söyledi. Savcı, 20 Şubat 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu güncellemenin, binalarda enerji performansını artırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedef­lediğini ifade etti. İzocam olarak, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalarla birlikte, kentsel dö­nüşümde yalıtım ayağının ne ka­dar kritik olduğunu bir kez daha dile getiren Savcı, şunları kaydetti: “Hatay, Kahramanmaraş, Gazian­tep, Adıyaman, Kilis ve Malatya’da yürütülen yeniden inşa projele­rinde, İzocam olarak ürettiğimiz ve sevk ettiğimiz ürünlerle bina güvenliğine ve enerji verimliliği­ne katkıda bulunmaktayız. Ürün portföyümüzdeki İzocam Foam­board gibi yüksek basma mukave­metine sahip ısı yalıtım levhaları ile toprak altında kalan duvar ve döşemelerde uzun ömürlü koru­ma sağlamaktayız. Dış cephe man­tolama sistemlerinde Manto Taş­yünü R+ ve Manto İzopor Plus gi­bi TS EN 13500 ve TS EN 13499 standartlarına uygun ürünleri­mizle, yapı statiğini etkilemeyen, uzun ömürlü ve yangın güvenliği sağlayan çözümler sunuyoruz.”

“Modernizasyon sorumluluktur”

Temelden çatıya, komşu duvarlardan tesisat detaylarına kadar sundukları yalıtım çözümlerinin, bina ömrünü uzatmanın ve enerji maliyetlerini azaltmanın yanında, deprem güvenliğini de pekiştirdiğine dikkat çeken İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Kentsel dönüşüm, yalnızca yeni bina inşasıyla değil, yapı güvenliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleşik bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Deprem riskiyle yüzleşerek, binalarımızın modernizasyonunu ertelememek, bizler için yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olmalı” dedi