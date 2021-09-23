Murat Ülker: Yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önümüzdeki döneme dair yatırım planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız Holding olarak satın aldıkları şirketleri büyütüp stratejik firmalara satmaya gayret ettiklerini aktaran Ülker, "Ana işimizle ilgili olmayan şirketlerimizi satıyoruz. Yıldız, son 3-4 yılda farklı ülkelerde 22 tane fabrika satmış. Geriye 58 tane kalmış. Alanlardan çok şükür hiç kimse gelip de 'yumurta aldım, sarısı çıkmadı' demedi. Bunlar işte iyi bir intiba oluyor. Yani böylelikle başkaları da 'Türkiye'ye yatırım yapayım' der." ifadelerini kullandı.

“Cebimizde bütçemiz var”

Ana işlerine odaklanırken yeni yatırım fırsatlarını kolladıklarını belirten Ülker, "Cebimizde bir para var, bütçemiz var ama bu fırsattır yani. Mesela Godiva'da da bana bunu çok sormuştunuz hatırlarsanız, 'niye aldın' diye. Satılıyordu ondan aldık yani. Godiva'yı alalı kaç yıl oldu? Ondan sonra başka bir çikolata markası falan da satılmadı. Kimse kimseye bir şey satmadı. Demek ki almasaydık bir daha da bir şey alamayacaktık." şeklinde konuştu.

Mısır ve Suudi Arabistan'da aldıkları şirketlerde kapasite problemi olduğuna işaret eden Ülker, "Yeteri kadar mal yapıp veremiyoruz, o fabrikalar yetmiyor. Ya gidip fabrika alacağız ya makine alacağız, ilave edeceğiz. Bir yolunu bulup büyümemiz lazım. Hep bu fırsatlar var. Bunlar için bir bütçe yapıyoruz ama bunun haricinde bir de finansal bütçemiz var. Orada da 'biz şu kadar büyüklükte bir iş olursa bunu alabiliriz. Bu bölgede şöyle stratejik bir yatırım düşünebiliriz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

COVID-19 salgını ve seyahat yasaklarının bu gelişmeler için engel olduğunu belirten Ülker, "Mesela gidip bir ülkede birisiyle görüşmem lazım. İş yapacağız orada. Ne ben gidebiliyorum ne o gelebiliyor. İşte herhalde Dubai'de buluşacağız. Bakıyoruz, lego oynar gibi, kiminki yeşil? Bu buraya yeşil liste, ben orada kırmızıyım, gelemem gibi böyle komik işler yani bu COVID işi." diye konuştu.

Bisküvide 2'nci, çikolatada 7'nci

pladis olarak 21 ülkede operasyonlarının, 11 ülkede 25 fabrikayla üretimlerinin bulunduğunu anımsatan Murat Ülker, şunları kaydetti: "Ama esas mühim olan bu operasyonumuzun imalat, dağıtım, satışımızın olduğu ülkelerde 4 milyar insan yaşıyor. Bunlara da potansiyel tüketicimiz diye bakıyoruz. Şimdi hepsi bizim ürünlerimizi yemiyor ama yedireceğiz inşallah. Bisküvide şu anda dünyada 2'nci, çikolatada 7'nci sıradayız. Demek ki öncelikle çikolatada büyümemiz lazım. Sağ olsun işte Godiva da böyle çift haneli büyümelerle yardımcı oluyor ama bu arayı kapatmak için daha epey yolumuz var. 7'den 3'e gelmek için iki mislinden fazla büyümek lazım."

Türkiye'de son dönemde daha çok dijitale yatırım yaptıklarını kaydeden Ülker, son 5 yılda Türkiye'deki toplam yatırımlarının 3,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Öte yandan, 2018'den bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 4,3 milyar dolar ödeme yaptıklarını söyleyen Ülker, yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdiklerini aktardı.

"Ben borsada oyuncu değilim ki kar veya zarar edeyim"

Şirketlerinin borsadaki performansına ve sosyal medyada kendisinin "borsada kar veya zarar ettiği" şeklindeki yorumlara da değinen Ülker, "Ben alıp satmıyorum ki kar veya zarar edeyim. Bu, burada duruyor, bunun hissedarıyım. Hisse senedini alıp satan insanlar kar veya zarar ediyor. Ben borsada oyuncu değilim. Şirketlerimiz fazla paramızı dünya borsalarında değerlendiriyor. Dünya tahvillerinde değerlendiriyoruz. Global şirketler de böyle yapar ve bundan da iyi para kazanıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Günde 1,5 milyon ton atıştırmalık üretiyoruz"

Ülker CEO’su Mete Buyurgan da Ülker'in yaklaşık 300 markayla toplam 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, Türkiye'nin global pencereye açılan önemli markaları arasında yer aldığını söyledi.

Toplamda 9 fabrikada faaliyetlerinin sürdüğünü bildiren Buyurgan, “Bu fabrikaların 5'i Türkiye'de, 2'si Suudi Arabistan'da, 1'i Mısır'da, 1 tanesi de Kazakistan'da. Son olarak Önem Gıda'nın satın alınmasıyla 4 tesis daha eklendi ve 13 fabrikaya çıktı. Önem Gıda'yla birlikte toplam 1,5 milyon tonluk kapasiteye ulaştık. Bu, aslında dünyada da atıştırmalık alanında sayılı kapasitelerden bir tanesi." dedi.

Ülker'in 2021 ciro hedefi 11 milyar lira

Ülker'in satışlarına ilişkin bilgi veren Buyurgan, “Ülker olarak toplam net satışlarımıza baktığımızda yüzde 61'i Türkiye'den, yüzde 39'u ise yurt dışı ve ihracat operasyonlarımızdan geliyor. Karlılık olarak baktığımızda ise toplam karımızın yüzde 51'i Türkiye'den, yüzde 49'u ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdan. Burada da aslında çok rahat bir şekilde yurt dışı operasyonlarımızın; daha karlı, başarılı ve önemli bir seviyede ilerleyen bir operasyon olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'deki ve yurt dışındaki operasyonlarımızın karlılığı neredeyse eşit diyebiliriz. 2021'i 11 milyar liralık ciroyla kapatmayı planlıyoruz. Bu yılı tahmini 260 milyon dolar ihracatla kapatacağız." dedi.

Ağırlıklı olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Irak ve Orta Asya bölgeleri olmakla beraber Sahraaltı Afrika'dan ABD'ye kadar 100'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Buyurgan, atıştırmalık işlerini çatısı altında topladıkları pladis'in ihracatta büyük fırsatlar sağladığını, bu sayede Türkiye'de üretilen pek çok ürünü daha kolay ihraç edebilme imkanı kazandıklarını söyledi.