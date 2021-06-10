Murat Yalçıntaş, BMC’nin direksiyonuna geçti

Yener KARADENİZ

2005-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Başkan olarak görev yapan ve hali hazırda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Üniversitesi Müdürlüğü görevlerini yürüten Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, profesörlük unvanı aldı. Bugün cüppe giyecek olan Yalçıntaş, çoğunluk hissesi Tosyalı Holding’e ait olan savunma sanayi şirketi BMC’ye CEO olarak atandı.

BMC’nin çoğunluğu Tosyalı'ya geçmişti

Katar ordusunun yüzde 49,9’luk hissesine sahip olduğu BMC’de toplamda yüzde 50,1’lik hisseye sahip olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satmıştı.

BMC, 2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 751 milyon TL’ye Ethem Sancak’a satılmıştı.

BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019’da Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. BMC’de çoğunluk hissesini alan Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.

İSO 500’de 93 sıra geriledi

2019’da İSO 500 listesinde 51. sırada yer alan ve 2020’de ise 93 sıra birden düşerek 144’üncülüğe gerileyen BMC’nin, yine İSO 500 listesinde yer alan bilgilere göre 2 bin 845 çalışanı bulunuyor. Şirket, 2020’de 2 milyar TL net satış geliri elde ederken 75 milyon dolarlık da ihracata imza attı.

Profesörlük cüppesini İTO’da giyecek

İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in daveti ile İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısına katılacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden profesör unvanı alan Murat Yalçıntaş’ın cüppesini bugün gerçekleştirilecek meclis toplantısında giymesi bekleniyor. Toplantıda Yalçıntaş’ın cüppe giymesi dolayısıyla tören düzenlenecek.