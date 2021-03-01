Muratbey, Çin'e yönelik ilk ihracatını gerçekleştirdi

Yerli peynir markası Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile yurt ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Dört kıtaya yayılan ihracat ağına Çin’i de ekleyen Muratbey, bu ülkeye ihracat izni alabilen 54 firma arasında yer alıyor. Bu kapsamda Muratbey, Çin’e ilk peynir ihracatını başarıyla gerçekleştirdi.

Çin pazarına girişin sektörleri için olumlu sonuçlar doğuracağı inancında olduklarını söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin ile anlaşmaya varılmıştı. Muratbey olarak biz de, süt ihracatı izni alan ilk 54 firma arasına girdik. Şimdi de bu çok önemli pazara ilk ihracatımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin üretim potansiyeli ve sanayi altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı için uygun.” dedi.

Çin pazarıyla büyümeye devam edecek

Peynirlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Necmi Erol, “Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet ediyoruz. Bugün Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Muratbey, ihracat yelpazesine kattığı Çin ile yenilikçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini devam ettirecek. Bulunduğumuz her ülkede marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.