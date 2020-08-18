Muratbey, "COVID-19 Güvenli Üretim Belegesi" aldı

18 Ağustos 2020

Muratbey'in koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya aldığı önlemlerle TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle birlikte tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşımını daha da artırmak adına, sektöründe örnek gösterilen önlem ve uygulamalar geliştiren Muratbey, bu çabalarının sonucunda TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü’nce (TSE) COVID-19’la mücadele çerçevesinde belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayan Muratbey, bu belgeyle aldığı önlemlerin başarısını tescillemiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, güvenilir gıdaya ulaşımı sürdürülebilir hale getirmek ve tedarik zincirini eksiksiz yönetmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurguladı. En büyük önceliklerinin tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması olduğu söyleyen Erol, "Koronavirüs öncesinde de güvenilir gıda üreticisi olma sorumluluğumuzla hijyen çalışmalarımız her zaman en üst düzeydeydi, şimdi de öyle. Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimizi kapsayan bir anlayışla COVİD-19 sürecini büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında da TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de önlemlerimizi gevşetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

"Yüz yüze faaliyetleri durdurduk"

Pandeminin başından bu yana aldıkları önlemlerle ilgili bilgi veren Necmi Erol, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere ilave olarak, Uşak’taki üretim merkezinde ziyaretçi kabulünü durdurduklarını söyledi. Fiziksel yakınlık gerektiren toplantı, yüz yüze seminerler, bayi toplantıları gibi topluca yapılan tüm faaliyetleri de koronavirüsün etkileri bitene kadar, geçici olarak durdurduklarını açıklayan Erol, tüm çalışma ve dinlenme alanlarında 2 metrelik fiziksel mesafeyi korumaya dikkat ettiklerini aktardı. Servisleri ve yemekhaneyi fiziksel mesafeyi sağlamak üzere yeniden düzenlediklerini anlatan Erol, tüm çalışanların her gün tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek işletmeye aldığı bilgisini verdi.

Bu süreçte sadece çalışan ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için tedbirler almadıklarını, aynı zamanda bulundukları Uşak’ta kamu kurumlarına da destekler sağladıklarını söyleyen Erol, şunları kaydetti:

"Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Polis uygulama noktaları, polis ekip otoları, tüm il karakolları, İl PTT Müdürlüğü, 112 acil servis, Türk Telekom müdürlüğü, KYK YURTKUR gibi hemen bütün kamu kuruluşlarına, ozonlama çalışması yaparak, önemli bir sosyal sorumluluk üstlendik. Pandemi döneminde topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle önemli çalışmalara imza attık. Bir örnek vermem gerekirse; pandemi hastanelerinde görevli sağlık çalışanlarımızın bağışıklarını artırabilmeleri için, D vitamini takviyeli Muratbey Plus ürünlerimiz ile kendilerine destek olduk. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve yerel üreticilerin pandemi sürecinde bilinçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz.”