Muratbey, ‘Misto’ ile İnovasyon Ödülleri’nde finalist oldu

02 Temmuz 2020

Çocukların bağışıklığını güçlendirmek ve onlara peyniri sevdirmek için üretilen ‘Muratbey Misto’, Dünya Süt ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde (World Dairy Innovation Awards 2020) ‘En İyi Çocuk Ürünü’ kategorisinde finale kaldı. Dünya Süt ürünleri İnovasyon Ödülleri’ne ise 20 farklı kategori için 12 ülkeden 245 başvuru yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, elde ettikleri bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Muratbey Mistro’nun bu yarışmada finale kalan tek Türk markası olduğunu söyleyen Erol, “Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile “En İyi Peynir“ ödülünü kazanmıştık. İnovasyona verdiğimiz değerin yurt dışında da takdir görmesi bizleri motive ediyor.” dedi.

12 ülkeden 245 başvuru yapıldı

Geliştirdikleri inovatif ürünlerle özel peynirler kategorisinde uzun süredir Türkiye’de pazar lideri konumunda olduklarını belirten Necmi Erol, şunları kaydetti:

“Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Misto bu yıl Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde tüm kategoriler içinde finale kalan tek Türk markası oldu. Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile ‘En İyi Peynir’ ödülünü kazanmıştık. İnovasyona verdiğimiz önemin yurt dışında da takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Misto D vitaminiyle zenginleştirilmiş içeriğiyle inovasyon kültürümüzün en seçkin örneklerinden biri oldu. Özellikle salgın hastalıklara karşı çocuklarımızın bağışıklığını desteklemek adına Misto’yu oldukça önemsiyoruz.”