Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Erol: Süt ürünlerinde verimlilik için Ar-Ge’ye odaklanılmalı
Türkiye’nin yaklaşık 22,5 milyon ton süt üretimi ile dünyada 9’uncu ve Avrupa’da ise 3’üncü sırada bulunduğunu kaydeden Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Türkiye’nin çiğ süt üretimindeki başarısına verimliliği de ekleyerek, katma değerli ürün ihracat ile globalde rekabette öne çıkabileceğini söyledi.
Türkiye, süt üretimindeki gücünü katma değerli son ürüne yansıtmakta zorlanıyor. 22,5 milyon ton süt üretimi ile dünyada 9’uncu ve Avrupa’da ise 3’üncü sırada bulunduğunu belirten Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Ulusal Süt Konseyi verilerine göre çiğ süt üretiminde son 3 yıldır yaşanan artışa rağmen verimlilikte birçok ülkeye göre geride kalındığını söyledi. Türkiye’nin üretimdeki başarısına verimliliği de ekleyerek ve katma değerli ihracatı da destekleyerek global rekabette öne çıkacağını belirten Erol, “Türkiye, teknoloji adaptasyonu ve verimlilik odaklı desteklerle sürdürülebilir büyüme fırsatını geliştirmeli. Verimlilik artışı için önceliğimiz Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek olmalı. Eğer Türkiye’ye bir değer katmayı amaçlıyorsak, farklı ürünlerle değeri artırmaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. Türkiye’nin yarattığı değeri, katma değerli ihracatı artırmaya ve dolayısıyla marka değerimizi yükseltmeye odaklı stratejiler geliştirmeliyiz. Ar- Ge, inovasyon, dijitalleşme, bilimsel çalışma düsturumuz olmalı. Ar-Ge ve inovasyon, katma değerli ihracat yapma noktasında da elimizi güçlendiriyor. Firma olarak Ar-Ge merkezimiz ile katma değeri yüksek ürünler üretilmesine katkı sağlıyoruz. Yatırım politikamızı Ar-Ge, dijitalleşme ve yurtdışı iletişim başta olmak üzere ihracatı artırmaya yönelik faaliyetler odağında oluşturuyoruz” açıklamasını yaptı.
Ar-Ge yatırımlarıyla tonajda yüzde 35 büyüme yakaladı
Muratbey, geliştirdiği farklı peynir çeşitleriyle büyümesini 2025 yılında da sürdürdü. Ar-Ge, inovasyon ve marka yatırımlarının gücüyle geçen yılı tonaj bazında yaklaşık yüzde 35 büyüme ile kapattıklarını belirten Erol, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarındaki istikrarlı büyümelerine ek olarak Uzak Doğu pazarına da giriş yaptıklarını açıkladı. Başta inovatif peynirleri olmak üzere ürünlerinin bu pazarlarda ilgi gördüğünü aktaran Erol, “Firma olarak 2026’daki büyüme planımızı hükümetin 2026–2028 Orta Vadeli Programı’nda öngörülen ihracat ve sektörel hedeflerle uyumlu şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda sektörümüzün uluslararası pazarlara açılmasına ve katma değerli ürün payının artmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
ABD, AB ve Uzak Doğu pazarlarını genişletmeye çalıştıklarına değinen Erol, önceliklerini sürdürülebilirlik, inovatif ürün geliştirme odaklı Ar-Ge, üretim yatırımları, enerji verimliliği ve hedef pazarlarda marka yatırımlarını arttırmak olarak belirlediklerini iletti. 2025’de yüzde 30 istihdam artışı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Erol, “Bu yıl için de yeni ürün projeleriyle yaklaşık yüzde 20 oranında istihdam artışı öngörüyoruz. İhracatımızın payını ise önümüzdeki 3 yılda yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. ” açıklamasında bulundu.
Peynir üreticisi ülkelere ihracat yapıyor
Bugün 35 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde 400’ü aşkın çalışan ile günlük 700 ton süt işleme kapasitelerinin bulunduğunu bildiren Erol, Türkiye’de 50 bin satış noktasına ve dünyada 5 kıtaya ulaştıklarını iletti. 2008’de yurtdışına açılarak, bugüne kadar 60’a yakın ülkede marka tescili aldıklarını açıklayan Erol, şöyle devam etti: “300’ün üzerinde ürün çeşidimizle peynir ülkeleri olarak bilinen Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, ABD, Çin, Kore, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri de dahil olmak üzere farklı coğrafyalardaki birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. D vitamini eksikliği sorununa karşı dünyada ilk kez D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler üretmeye başladık.”
Erol, son olarak Ortadoğu pazarına özel geliştirdikleri ‘Ballı Kaymaklı’ ve ‘Avokadolu Kaymaklı’ peynirlerini pazara sundukları bilgisini verdi.
Enerji tüketiminin tamamı GES’ten
Doğaya duydukları saygı ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının yatırımlarını şekillendirdiğine vurgu yapan Necmi Erol, ambalajların doğru şekilde geri dönüştürülmesini sağladıkları “Kazandıran Peynirler” projesi ile yapay zekâ destekli doğrulamayla geri dönüşüm sürecini izlenebilir ve ölçümlenebilir hale getirdiklerine dile getirdi. Erol, “Bu proje ile hem Türkiye’deki sürdürülebilirlik odaklı girişimcilik ekosistemine destek veriyor, hem de tüketicileri çevreye duyarlı davranışın aktif bir parçası haline getiriyoruz. Waste Log iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz söz konusu projemizi sürdürülebilirlik ve yapay zekâ bağlamında önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Öte yanda 2023’te çatı GES’imizi, 2025’te ise arazi GES’imizi devreye aldık. Bugün üretimimizin tamamını yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.