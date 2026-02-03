Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Erol: Süt ürünlerinde verimlilik için Ar-Ge’ye odaklanılmalı

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye, süt üretimin­deki gücünü katma de­ğerli son ürüne yansıt­makta zorlanıyor. 22,5 milyon ton süt üretimi ile dünyada 9’uncu ve Avrupa’da ise 3’ün­cü sırada bulunduğunu belir­ten Muratbey Yönetim Kuru­lu Başkanı Necmi Erol, Ulusal Süt Konseyi verilerine göre çiğ süt üretiminde son 3 yıldır ya­şanan artışa rağmen verimli­likte birçok ülkeye göre geri­de kalındığını söyledi. Türki­ye’nin üretimdeki başarısına verimliliği de ekleyerek ve kat­ma değerli ihracatı da destek­leyerek global rekabette öne çıkacağını belirten Erol, “Tür­kiye, teknoloji adaptasyonu ve verimlilik odaklı desteklerle sürdürülebilir büyüme fırsa­tını geliştirmeli. Verimlilik ar­tışı için önceliğimiz Ar-Ge ça­lışmalarına ağırlık vermek ol­malı. Eğer Türkiye’ye bir değer katmayı amaçlıyorsak, fark­lı ürünlerle değeri artırmaya yönelik çalışmalar yapmalı­yız. Türkiye’nin yarattığı değe­ri, katma değerli ihracatı artır­maya ve dolayısıyla marka de­ğerimizi yükseltmeye odaklı stratejiler geliştirmeliyiz. Ar- Ge, inovasyon, dijitalleşme, bilimsel çalışma düsturumuz olmalı. Ar-Ge ve inovasyon, katma değerli ihracat yapma noktasında da elimizi güçlen­diriyor. Firma olarak Ar-Ge merkezimiz ile katma değeri yüksek ürünler üretilmesine katkı sağlıyoruz. Yatırım poli­tikamızı Ar-Ge, dijitalleşme ve yurtdışı iletişim başta olmak üzere ihracatı artırmaya yöne­lik faaliyetler odağında oluş­turuyoruz” açıklamasını yaptı.

Ar-Ge yatırımlarıyla tonajda yüzde 35 büyüme yakaladı

Muratbey, geliştirdiği farklı peynir çeşitleriyle büyümesi­ni 2025 yılında da sürdürdü. Ar-Ge, inovasyon ve marka yatırımlarının gücüyle geçen yılı tonaj bazında yaklaşık yüzde 35 büyüme ile kapattık­larını belirten Erol, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarındaki is­tikrarlı büyümelerine ek ola­rak Uzak Doğu pazarına da gi­riş yaptıklarını açıkladı. Başta inovatif peynirleri olmak üze­re ürünlerinin bu pazarlarda ilgi gördüğünü aktaran Erol, “Firma olarak 2026’daki bü­yüme planımızı hükümetin 2026–2028 Orta Vadeli Prog­ramı’nda öngörülen ihracat ve sektörel hedeflerle uyum­lu şekillendiriyoruz. Bu doğ­rultuda sektörümüzün ulus­lararası pazarlara açılmasına ve katma değerli ürün payının artmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

ABD, AB ve Uzak Doğu pazar­larını genişletmeye çalıştıkla­rına değinen Erol, önceliklerini sürdürülebilirlik, inovatif ürün geliştirme odaklı Ar-Ge, üre­tim yatırımları, enerji verimli­liği ve hedef pazarlarda marka yatırımlarını arttırmak olarak belirlediklerini iletti. 2025’de yüzde 30 istihdam artışı ger­çekleştirdiklerine dikkat çeken Erol, “Bu yıl için de yeni ürün projeleriyle yaklaşık yüzde 20 oranında istihdam artışı öngö­rüyoruz. İhracatımızın payını ise önümüzdeki 3 yılda yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. ” açıklamasında bulundu.

Peynir üreticisi ülkelere ihracat yapıyor

Bugün 35 bin metrekare ka­palı alana sahip üretim tesis­lerinde 400’ü aşkın çalışan ile günlük 700 ton süt işleme ka­pasitelerinin bulunduğunu bildiren Erol, Türkiye’de 50 bin satış noktasına ve dünya­da 5 kıtaya ulaştıklarını iletti. 2008’de yurtdışına açılarak, bugüne kadar 60’a yakın ül­kede marka tescili aldıklarını açıklayan Erol, şöyle devam et­ti: “300’ün üzerinde ürün çeşi­dimizle peynir ülkeleri olarak bilinen Almanya, Fransa, Hol­landa ve İsveç gibi Avrupa ülke­lerinin yanı sıra İngiltere, ABD, Çin, Kore, Türk Cumhuriyetle­ri ve Ortadoğu ülkeleri de dahil olmak üzere farklı coğrafyalar­daki birçok ülkeye ihracat yapı­yoruz. D vitamini eksikliği so­rununa karşı dünyada ilk kez D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler üretmeye başladık.”

Erol, son olarak Ortadoğu pa­zarına özel geliştirdikleri ‘Bal­lı Kaymaklı’ ve ‘Avokadolu Kay­maklı’ peynirlerini pazara sun­dukları bilgisini verdi.

Enerji tüketiminin tamamı GES’ten

Doğaya duydukları saygı ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının yatırımlarını şekillendirdiğine vurgu yapan Necmi Erol, ambalajların doğru şekilde geri dönüştürülmesini sağladıkları “Kazandıran Peynirler” projesi ile yapay zekâ destekli doğrulamayla geri dönüşüm sürecini izlenebilir ve ölçümlenebilir hale getirdiklerine dile getirdi. Erol, “Bu proje ile hem Türkiye’deki sürdürülebilirlik odaklı girişimcilik ekosistemine destek veriyor, hem de tüketicileri çevreye duyarlı davranışın aktif bir parçası haline getiriyoruz. Waste Log iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz söz konusu projemizi sürdürülebilirlik ve yapay zekâ bağlamında önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Öte yanda 2023’te çatı GES’imizi, 2025’te ise arazi GES’imizi devreye aldık. Bugün üretimimizin tamamını yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.