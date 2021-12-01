MÜSİAD Bursa’da otomotiv teknolojileri ve yan sanayide yeşil dönüşüm konuşulacak

Zehra Oruç

(BURSA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD) 104’üncü Genel İdare Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlenecek. 3-4 Aralık tarihlerinde Hilton Bursa’da gerçekleştirilecek toplantının teması ‘otomotiv teknolojileri ve yan sanayisinde yeşil dönüşüm’ olacak.

GİK Toplantısı öncesi MUSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan MUSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, programın detayları hakkında bilgi verdi. Pandemi öncesinde yılda üç kaz, Anadolu’nun farklı illerinde, o şehrin nazarında belirlenen temalarda gerçekleştirilen GİK toplantılarının 104’üncüsünün Bursa’da yapılacağını duyuran Alpay, bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve yoğun katılımlı organizasyona imza atacaklarını belirtti. Başkan Alpay, “Bursamızı iyi bir şekilde temsil etmek, ekonomik ana temalarımızı öne çıkarmak amacındayız” dedi. Nihat Alpay, 21 Aralık tarihinde Halis Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Vizyoner Toplantının temasının ise ‘far et’ olacağını açıkladı.

GİK Toplantısının ilk günü 3 Aralık programının birinci bölümünde; Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde TOGG İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, OİB Başkanı Baran Çelik, UÜ Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet İhsan Karamangil ve Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar katılacak.