Musk “Tesla’nın Teknokralı” oldu

Elektrikli araç üreticisi Tesla, CEO Elon Musk’ın şirketin resmi listesindeki ünvanını “Tesla’nın Teknokralı” olarak değiştirdi.

Tesla’nın CFO’su Zachary Kirkhorn’un ünvanı ise “Paranın Efendisi” olarak güncellendi.

Şirketten yapılan açıklamada, “"15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elon Musk ve Zach Kirkhorn unvanları sırasıyla Tesla’nın Teknokralı ve ve Paranın efendisi olarak değiştirildi. Elon ve Zach ayrıca İcra Kurulu Başkanı ve Finans Direktörü olarak kendi pozisyonlarını koruyacaklar" denildi.