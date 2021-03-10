Musluk suyunu NASA teknolojisiyle arıtacak

Hüsniye GÜNGÖR

Danimarkalı su teknolojisi şirketi Aquaporin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından kullanılan teknolojiyi Türkiye’ye getirdi. Biyoteknoloji tekniklerini en son teknolojiyle birleştirerek kendini su arıtmada devrim yaratmaya adayan şirket, geliştirdiği su arıtma teknolojisini 15 yıllık Ar-Ge ve NASA deneylerinin ardından son kullanıcı ve sanayi kullanımına açıyor. Eylül ayında Türk ortağı Nordic ile birlikte hane kullanımı için geliştirdiği ZERO su arıtma cihazıyla Türkiye pazarına adım atan şirket, sanayi çözümleri için de büyük şirketlerle görüşmelerini sürdürüyor. Aquaporin CEO'su Peter Holme Jensen “Aquaporin'in su arıtma teknolojisi, doğanın suyu filtreleme yöntemine dayanıyor. 15 yılda geliştirdiğimiz Aquaporin Inside® teknolojisiyle Türkiye gibi öncelikli pazarlara içme suyu çözümleri sunmanın ilk aşamasındayız” dedi.

Türk şirketleriyle görüşüyor

DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını DÜNYA Executive - TR Monitor’e konuşan Jensen, Aquaporin’in teknolojisinin Münih'teki Avrupa Patent Ofisi tarafından Avrupa Mucit Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi. Jensen “Şimdi artık teknoloji ve çözümlerimizi tüketicilere ve sanayiye sunmaya odaklandık. Bir yandan işimizi büyütürken bir yandan da çağımızın en büyük sorunlarından biri olan herkes için temiz, güvenli ve sağlıklı içme suyu sağlamaya yardımcı olacağız” diye konuştu. Aquaporin’in ZERO ürünü yalnızca konut kullanımı için. Orta ve uzun vadede diğer membran teknolojilerini de tanıtmayı planladıklarını söyleyen Jensen "Ancak, şu anda Türkiye pazarında içme suyu en yüksek önceliğimizdir" dedi. Şirketin ayrıca mevcut ürün portföylerine teknoloji transferi ve bazı yeni inovasyon projeleri için büyük Türk şirketleriyle görüşmeleri devam ediyor. Bu konuda yakın bir zamanda önemli bir iş birliğinin duyurulması bekleniyor.

Milyar dolarlık endüstri

Evsel içme suyunun milyar dolarlık bir endüstri olduğunu söyleyen Jensen, “Sadece kullanım noktası su arıtıcıları pazarının yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 10. Aquaporin halihazırda atık su alanında endüstriyel pazara girmesini sağlayacak bir ürün de geliştiriyor” dedi.

Amerikan FDA onayına sahip dünyadaki tek su arıtma cihazı olan ZERO ile arıtılan bir litre musluk suyu plastik şişe üretiminde kullanılan 10 litre sudan tasarruf sağlıyor. 2020’deki kişi başı yıllık su tüketiminin 73’ü pet ve cam şişe, 79’u 19 litrelik damacana olmak üzere 152 litre olduğu tahmin ediliyor. Jensen, Türkiye’nin 83,2 milyonluk nüfusu göz önüne alındığında her yıl milyarlarca litre su tasarrufunun mümkün olduğunu söyledi.

Nobel bilim ödüllü araştırmaya dayanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, nemden idrara kadar her damla sıvının filtrelenerek yeniden kullanılması gerekiyor. Ancak NASA'ya göre mevcut sistem çok ağır, her 90 günde bir değiştirilmesi gerekiyor ve bazı kirletici maddeleri filtreleyemiyor. Gerekli deneyleri tamamlayan NASA, Aquaporin’in 2003’te Nobel alan bir araştırmaya dayanan su arıtma sistemini kullanacak. Aquaporin CEO'su Peter Holme Jensen, teknolojilerini "Suyun canlı hücrelerin hücre zarından geçmesine izin veren mekanizma” olarak tanımlıyor.