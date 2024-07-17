Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde 40 marka mercek altında

Üçüncü kez Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen memnuniyet endeksi araştırmasında, akaryakıttan bankacılığa, mobilyadan kozmetiğe bir çok farklı sektörün yer aldığını ifade eden Ertan Acar, “Şirketlerin yüzde 88’i, stratejilerini belirlerken müşteri memnuniyetini temel alır. Biz de pazarlamadaki bu gerçeklerden yola çıkarak müşteri memnuniyeti endeksini bu yıl tekrar açıkladık” dedi.

Sektörlerde memnuniyet düzeyi en yüksek ilk üç marka sıralamalarının yanı sıra SES grupları, cinsiyet, yaş, bölge ve eğitim seviyesine göre de müşteri memnuniyeti sıralamasının raporda bulunduğunu ifade eden Ertan Acar, “2024'te açıkladığımız Türkiye İtibar Endeksi ve Gençlik Endeksi’nden çok daha farklı ve çarpıcı sonuçların yer aldığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ndeki bilgilere ulaşan markalar, bu raporda hem kendi memnuniyet düzeylerini hem rakiplerinin durumunu hem de Türkiye pazarında lokomotif sektörlerin memnuniyet düzeyine ulaşmış olacaklar. Bu nedenle endeks datası, pazarlama ve iletişim stratejilerine yön vermeleri için büyük bir fırsat.”

Acar'ın verdiği bilgilere göre, 2024 Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde yer alan 40 sektörden bazıları hakkında bilgi vermek gerekirse memnuniyet endeksinde dereceye giren markalar:

Akatyakıt: BP, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol

Bankacılık: Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

Beyaz eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel

Elektronik: Apple, Arçelik, LG, Samsung, Vestel

Enerji: Aksa Doğalgaz, Cengiz Enerji, Enerjisa, EÜAŞ, Zorlu Enerji

E-ticaret: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti

Holding: Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İnşaat: Ağaoğlu İnşaat, ATA İnşaat, GAP İnşaat, Limak, Rönesans

Otomobil: BMW, Ford, Mercedes Benz, Peugeot, Volvo



