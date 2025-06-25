Müşteri memnuniyeti skoru ‘koruma kalkanı’ ile yüzde 7 arttı

Hayati ARIGAN

‘İndirim Korumalı Alış­veriş’ ile müşterilerini fiyat değişimlerine kar­şı koruma uygulaması başlatan Boyner, müşteri memnuniye­ti skorunu yükseltti. İndirim Korumalı Alışveriş yöntemi­ni müşterilerin içgörü ve ihti­yaçlarından yola çıkarak haya­ta geçirdiklerini belirten Boy­ner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Aldığım ürü­nün fiyatı düşer mi?” kaygısına son verdiklerini söyledi.

Müş­terilerle kurdukları ilişkiyi yal­nızca bir alışveriş deneyimi olarak sınırlandırmadıklarını belirten Çamurdan, “Onların hayatlarına dokunmayı ve ih­tiyaçlarını derinlemesine an­layarak çözüm sunmayı önce­liğimiz olarak görüyoruz. Bu içgörüyle hayata geçirdiğimiz “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulaması ile indirim kaygı­sına çözüm sunmayı amaçla­dık. Hedefimiz, müşterileri­mize yalnızca bir ürün satmak değil; tüm alışveriş sürecinde onların yanında olduğumuzu, her aşamada şeffaf, samimi ve güvenilir bir marka olduğumu­zu hissettirmek” dedi.

İndirim Korumalı Alışveriş’in müşte­rilerin hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan devreye girdi­ğini anlatan Çamurdan, “Boy­ner mağazaları, boyner.com.tr, Boyner uygulaması ya da Boy­ner Now üzerinden yapılan alışverişlerde, ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse aradaki fark Hopi Paracık olarak müşteri­lerimizin hesaplarına tanım­lanıyor. İade gerçekleştiğinde konuyla ilgili müşterilere push ve SMS ile bilgilendirme me­sajı gidiyor. Fiyat farkı, belirle­nen süre içinde iade ediliyor ve müşterilerimiz bu tutarı yeni alışverişlerinde doğrudan kul­lanılabiliyor” diye konuştu.

Fiyat değişimi müşteriye stres yaşatıyor

İlk günden itibaren müşteri­lerden olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Çamurdan, “Aldığım ürün kısa bir süre son­ra indirime girer mi?” sorusu­nun Boyner’de artık bir endişe olmaktan çıktını söyledi. İndi­rim Korumalı Alışveriş uygu­lamasının müşteri mutluluğu­nu ve bağlılığı artırdığını ifa­de eden Çamurdan, “Müşteri memnuniyeti skorumuzda geç­tiğimiz yılın aynı dönemine gö­re elde ettiğimiz yüzde 7’lik ar­tıştaki etkenlerden birinin bu uygulamamız olduğunu söyle­yebiliriz. Hopi paracık iade edi­len 165 bin müşterimizin yak­laşık yüzde 11’inin Hopi para­cıklarını kullanarak yeniden alışveriş yapması da bunu yan­sıtıyor” dedi.

İndirim Korumalı Alışve­riş gibi yenilikçi uygulamalar, perakende dünyasında müş­teriye odaklanma anlayışının yaygınlaşacağını belirten Ça­murdan, “Müşterilerin sade­ce bugünkü ihtiyacını değil, gelecekteki beklentilerini de öngören ve buna göre proak­tif çözümler sunan markalar, sektörde kalıcı bir fark yarata­cak. Artık perakende sektörü, veri odaklı pazarlama, yapay zekâ ve kişiselleştirilmiş de­neyimlerle müşteri beklenti­lerine yanıt veren, güveni ye­niden tanımlayan bir yapıya evriliyor. Bu değişimde, içgö­rüye dayalı ve samimi bir yak­laşım belirleyici olacak” ifade­lerini kullandı.

184 milyon TL değerinde iade gerçekleştirildi

Boyner’in müşteri içgörülerini dikkate alarak geliştirdiği “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulaması, ürünün fiyatı düşerse aradaki farkı iade ederek alışverişe yeni bir güven standardı getiriyor. Şubat ayında başlayan ve yıl boyunca devam edecek Boyner’in İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasından şu ana kadar 330 bin kişi yararlandı, 184 milyon TL Hopi Paracık iadesi gerçekleştirildi, müşteri başına ortalama 557 TL değerinde bir geri kazanım sağlandı.

130 yeni kategori ve bine yakın marka

Müşteri memnuniyetini artırmak için yeni çalışmalarını Çamurdan şöyle anlattı:

“Boyner olarak güçlü omnichannel yapımız ile online ve offline kanallarımızı kusursuz bir şekilde birleştirerek alışverişi müşterilerimiz için çok daha kişiselleştirilmiş, kolay ve keyifli hale getiriyoruz.

Mağazalarımız sanat, teknoloji ve deneyim odaklı yapısını korurken, Boyner online’da sunduğumuz ‘Akıllı Ürün Sıralama’, ‘Akıllı Yorum Özetleri’, ‘Ürün İçerik Oluşturucu’, ‘Hediye Asistanı’ gibi yapay zeka destekli uygulamalarla alışveriş deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Boyner online’a entegre ettiğimiz pazar yeri modeliyle 130 yeni kategori ve bine yakın markayı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hediye gönderme özelliği eklediğimiz Boyner Now ile de müşterilerimize online ve offline mağazacılık deneyimini bir arada sunmaya devam ediyoruz."

Yıl boyu devam edecek

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. “Müşterilerimizi fiyat değişimlerine karşı korumaya devam edeceğiz” diyen Çamurdan, kampanyanın yeni sezon ve sezonsuz ürünleri de kapsayacağını söyledi.