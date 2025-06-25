Müşteri memnuniyeti skoru ‘koruma kalkanı’ ile yüzde 7 arttı
Boyner, ‘İndirim Korumalı Alışveriş’ ile müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruma uygulamasının meyvelerini toplamaya başladı. Fiyat farkı nedeniyle müşterilerinin hesabına milyonlarca Hopi iade eden Boyner, müşteri memnuniyeti skorunda yüzde 7’lik artış sağladı.
Hayati ARIGAN
‘İndirim Korumalı Alışveriş’ ile müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruma uygulaması başlatan Boyner, müşteri memnuniyeti skorunu yükseltti. İndirim Korumalı Alışveriş yöntemini müşterilerin içgörü ve ihtiyaçlarından yola çıkarak hayata geçirdiklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Aldığım ürünün fiyatı düşer mi?” kaygısına son verdiklerini söyledi.
Müşterilerle kurdukları ilişkiyi yalnızca bir alışveriş deneyimi olarak sınırlandırmadıklarını belirten Çamurdan, “Onların hayatlarına dokunmayı ve ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak çözüm sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu içgörüyle hayata geçirdiğimiz “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulaması ile indirim kaygısına çözüm sunmayı amaçladık. Hedefimiz, müşterilerimize yalnızca bir ürün satmak değil; tüm alışveriş sürecinde onların yanında olduğumuzu, her aşamada şeffaf, samimi ve güvenilir bir marka olduğumuzu hissettirmek” dedi.
İndirim Korumalı Alışveriş’in müşterilerin hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan devreye girdiğini anlatan Çamurdan, “Boyner mağazaları, boyner.com.tr, Boyner uygulaması ya da Boyner Now üzerinden yapılan alışverişlerde, ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse aradaki fark Hopi Paracık olarak müşterilerimizin hesaplarına tanımlanıyor. İade gerçekleştiğinde konuyla ilgili müşterilere push ve SMS ile bilgilendirme mesajı gidiyor. Fiyat farkı, belirlenen süre içinde iade ediliyor ve müşterilerimiz bu tutarı yeni alışverişlerinde doğrudan kullanılabiliyor” diye konuştu.
Fiyat değişimi müşteriye stres yaşatıyor
İlk günden itibaren müşterilerden olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Çamurdan, “Aldığım ürün kısa bir süre sonra indirime girer mi?” sorusunun Boyner’de artık bir endişe olmaktan çıktını söyledi. İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasının müşteri mutluluğunu ve bağlılığı artırdığını ifade eden Çamurdan, “Müşteri memnuniyeti skorumuzda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre elde ettiğimiz yüzde 7’lik artıştaki etkenlerden birinin bu uygulamamız olduğunu söyleyebiliriz. Hopi paracık iade edilen 165 bin müşterimizin yaklaşık yüzde 11’inin Hopi paracıklarını kullanarak yeniden alışveriş yapması da bunu yansıtıyor” dedi.
İndirim Korumalı Alışveriş gibi yenilikçi uygulamalar, perakende dünyasında müşteriye odaklanma anlayışının yaygınlaşacağını belirten Çamurdan, “Müşterilerin sadece bugünkü ihtiyacını değil, gelecekteki beklentilerini de öngören ve buna göre proaktif çözümler sunan markalar, sektörde kalıcı bir fark yaratacak. Artık perakende sektörü, veri odaklı pazarlama, yapay zekâ ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle müşteri beklentilerine yanıt veren, güveni yeniden tanımlayan bir yapıya evriliyor. Bu değişimde, içgörüye dayalı ve samimi bir yaklaşım belirleyici olacak” ifadelerini kullandı.
184 milyon TL değerinde iade gerçekleştirildi
Boyner’in müşteri içgörülerini dikkate alarak geliştirdiği “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulaması, ürünün fiyatı düşerse aradaki farkı iade ederek alışverişe yeni bir güven standardı getiriyor. Şubat ayında başlayan ve yıl boyunca devam edecek Boyner’in İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasından şu ana kadar 330 bin kişi yararlandı, 184 milyon TL Hopi Paracık iadesi gerçekleştirildi, müşteri başına ortalama 557 TL değerinde bir geri kazanım sağlandı.
130 yeni kategori ve bine yakın marka
Müşteri memnuniyetini artırmak için yeni çalışmalarını Çamurdan şöyle anlattı:
“Boyner olarak güçlü omnichannel yapımız ile online ve offline kanallarımızı kusursuz bir şekilde birleştirerek alışverişi müşterilerimiz için çok daha kişiselleştirilmiş, kolay ve keyifli hale getiriyoruz.
Mağazalarımız sanat, teknoloji ve deneyim odaklı yapısını korurken, Boyner online’da sunduğumuz ‘Akıllı Ürün Sıralama’, ‘Akıllı Yorum Özetleri’, ‘Ürün İçerik Oluşturucu’, ‘Hediye Asistanı’ gibi yapay zeka destekli uygulamalarla alışveriş deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Boyner online’a entegre ettiğimiz pazar yeri modeliyle 130 yeni kategori ve bine yakın markayı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hediye gönderme özelliği eklediğimiz Boyner Now ile de müşterilerimize online ve offline mağazacılık deneyimini bir arada sunmaya devam ediyoruz."
Yıl boyu devam edecek
Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. “Müşterilerimizi fiyat değişimlerine karşı korumaya devam edeceğiz” diyen Çamurdan, kampanyanın yeni sezon ve sezonsuz ürünleri de kapsayacağını söyledi.