Müşteriyi fabrikaya ışınlayacak

Hayati ARIGAN

Ayvalık Setur Marina AVM’de Damat Tween ve Beverly Hills Polo Club mağazalarının açılışı yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, DÜNYA’ya Damat Tween’in hedeflerini an­lattı. Dünya çapında yapay zeka­ya en iyi kullanan markalardan biri olduklarını ileri süren Orak­çıoğlu, sanal gerçeklikle ilgili ça­lışmaları olduğunu ve yeni aça­cakları fabrikalarında bu tekno­lojiyi kullanacaklarını belirtti.

Seri üretim ile ısmarlama üretim birleştiriliyor

Şubat 2025’te Giresun’da 3. fabrikasının açılışını yapacağını söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “Bu fabrikamızda seri üretim ile kişiye özel üretimi, ısmarlama dediğimiz üretimi birleştiren bir sistem kuruyoruz. Bu sistemle yapay zeka kullanılacak, bulun­duğunuz yerden sizi ışınlayarak alıp vücut ergonomisine ne göre ısmarlama ürün üretebileceğiz” dedi.

Dünyada böyle bir uygulama­nın olmadığını belirten Orak­çıoğlu yeni kuracakları sistemi şöyle anlattı: “Giresun fabrika­mıza 250 milyon TL’lik bir yatı­rım yaptık. Müşteriler standart kalıplardan alışveriş yapmaya­cak. Vücut ergonomisine göre ıs­marlama ürün üretilecek ve bir hafta içinde teslim edilecek. Da­ha önce ısmarlama terzilerimiz büyük bir emek verirlerdi. Sa­yıları çok azaldı. Yaş ortalama­sı 50-60’lara geldi. Onlara da göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Biz buna ‘hand made’, el işçiliği diyo­ruz. Seri üretimle el işçiliğini bir­leştiren bir sistem.”

“Çok kanallı pazarlamayı en iyi uygulayan firmayız”

Dijitalleşme ve sürdürüle­bilirliğe çok önem verdikleri­ni ifade eden Orakçıoğlu şunla­rı söyledi: “Dijitalde çok iyiyiz. Onlineda satışlarımız ortala­manın çok üzerinde. Şu anda sa­tışlarımızın yüzde 25’i dijital. Dijitalde ortalamaların çok üstündeyiz. Bu bizim için çok önemli çünkü ‘omni-channel’ (Çok kanallı pazarlama) dedi­ğimiz sistemi en iyi uygulayan markayız.

Müşterilerimizi hem online satışta hem de konvan­siyonel satışta bir araya getiren bir algoritmamız var. Bu algo­ritmada, hem stok algoritma­larının kendi içinde korelasyo­nu var. Aynı zamanda müşteriyi her türlü seçeneği mağazadan satış yapıp adrese teslim edebi­liyoruz online’dan satış yapıp mağazada teslim edebiliyoruz ikisini birbirine şu anda örtüş­türmüş durumdayız.”

Orakçıoğlu, 2025’te 30 mağa­za açarak toplam mağaza sayısını 440’lara çıkarmak olduğunu söy­ledi. Yurt dışında 203, yurt için­de 207’de toplam 410 mağazaya ulaştıklarını belirten Orakçıoğ­lu, önümüzdeki hafta Atlanta’da önümüzdeki dönemde ise Polon­ya, Bağdat, Azerbaycan’da mağaza açacaklarını belirtti. Polonya’daki mağaza, grubun söz konusu ülke­deki 4. satış noktası olacak.

"Start up şirketleri ile çalışıyoruz"

Süleyman Orakçıoğlu,“Belli merkezlerde beden algoritmasının olduğu bir sistem var. Online’dan ısmarlama sipariş için uygulama için birkaç start up şirketi ile çalışıyoruz. Fabrika açılışına bu uygulamayı yetiştireceğiz” dedi.