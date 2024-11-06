Müşteriyi fabrikaya ışınlayacak
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Giresun’da 250 milyon TL’lik yatırımla 2025 Şubat ayında açmaya hazırlandıkları üçüncü fabrikasında dünyada ilk kez yapay zeka ile kişiye özel üretime geçeceklerini söyledi.
Hayati ARIGAN
Ayvalık Setur Marina AVM’de Damat Tween ve Beverly Hills Polo Club mağazalarının açılışı yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, DÜNYA’ya Damat Tween’in hedeflerini anlattı. Dünya çapında yapay zekaya en iyi kullanan markalardan biri olduklarını ileri süren Orakçıoğlu, sanal gerçeklikle ilgili çalışmaları olduğunu ve yeni açacakları fabrikalarında bu teknolojiyi kullanacaklarını belirtti.
Seri üretim ile ısmarlama üretim birleştiriliyor
Şubat 2025’te Giresun’da 3. fabrikasının açılışını yapacağını söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “Bu fabrikamızda seri üretim ile kişiye özel üretimi, ısmarlama dediğimiz üretimi birleştiren bir sistem kuruyoruz. Bu sistemle yapay zeka kullanılacak, bulunduğunuz yerden sizi ışınlayarak alıp vücut ergonomisine ne göre ısmarlama ürün üretebileceğiz” dedi.
Dünyada böyle bir uygulamanın olmadığını belirten Orakçıoğlu yeni kuracakları sistemi şöyle anlattı: “Giresun fabrikamıza 250 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Müşteriler standart kalıplardan alışveriş yapmayacak. Vücut ergonomisine göre ısmarlama ürün üretilecek ve bir hafta içinde teslim edilecek. Daha önce ısmarlama terzilerimiz büyük bir emek verirlerdi. Sayıları çok azaldı. Yaş ortalaması 50-60’lara geldi. Onlara da göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Biz buna ‘hand made’, el işçiliği diyoruz. Seri üretimle el işçiliğini birleştiren bir sistem.”
“Çok kanallı pazarlamayı en iyi uygulayan firmayız”
Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerini ifade eden Orakçıoğlu şunları söyledi: “Dijitalde çok iyiyiz. Onlineda satışlarımız ortalamanın çok üzerinde. Şu anda satışlarımızın yüzde 25’i dijital. Dijitalde ortalamaların çok üstündeyiz. Bu bizim için çok önemli çünkü ‘omni-channel’ (Çok kanallı pazarlama) dediğimiz sistemi en iyi uygulayan markayız.
Müşterilerimizi hem online satışta hem de konvansiyonel satışta bir araya getiren bir algoritmamız var. Bu algoritmada, hem stok algoritmalarının kendi içinde korelasyonu var. Aynı zamanda müşteriyi her türlü seçeneği mağazadan satış yapıp adrese teslim edebiliyoruz online’dan satış yapıp mağazada teslim edebiliyoruz ikisini birbirine şu anda örtüştürmüş durumdayız.”
Orakçıoğlu, 2025’te 30 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 440’lara çıkarmak olduğunu söyledi. Yurt dışında 203, yurt içinde 207’de toplam 410 mağazaya ulaştıklarını belirten Orakçıoğlu, önümüzdeki hafta Atlanta’da önümüzdeki dönemde ise Polonya, Bağdat, Azerbaycan’da mağaza açacaklarını belirtti. Polonya’daki mağaza, grubun söz konusu ülkedeki 4. satış noktası olacak.
"Start up şirketleri ile çalışıyoruz"
Süleyman Orakçıoğlu,“Belli merkezlerde beden algoritmasının olduğu bir sistem var. Online’dan ısmarlama sipariş için uygulama için birkaç start up şirketi ile çalışıyoruz. Fabrika açılışına bu uygulamayı yetiştireceğiz” dedi.