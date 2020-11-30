Müşteriyi ve dijital dönüşümü odağına aldı, tarihi büyüme yakaladı

COVID-19 pandemisiyle birlikte bilgisayar, tablet gibi teknoloji ihtiyaçlarına oluşan talep, bu alanda satış yapanların cirosunu zirveye taşıdı. Teknoloji perakendeciliği sektörünün ilk oyuncularından Teknosa da bu dönemde tarihi büyüme yakaladı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 20 yılın en iyi çeyrek performansına eriştik” dedi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 61 büyüme ile 1,7 milyar TL ciro elden şirket, karını ise 62,5 milyon TL’ye çıkardı. Dokuz aylık dönemde ise ciro 3 milyar 674 milyon liraya ulaştı.

Pandemiyle birlikte geçilen karantinada yaşam döneminde iş yapma biçimlerinde hızlı aksiyon aldıklarını söyleyen Gürcan, müşterilerin değişen beklenti ve ihtiyaçlarını analiz ederek fark yaratan uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Bunlardan biri de sektörde ilk kez uygulamaya alınan otoparkta teslim hamlesi oldu. Teslimatın müşteriler için önemli bir karar parametresi olduğunu söyleyen Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Online alışverişlerde eve hızlı teslimat ve uzun yıllardır sunduğumuz mağazadan al (Click & Collect) seçeneklerine ek olarak mağazaya girmeden, teslimat/otopark noktasından ürünü teslim alabilme hizmeti de başlattık.”

“Yeni duruma hızlı adapte olduk”

Dijitalleşme ve çoklu kanal (omnichannel) stratejisiyle yeni duruma çok hızlı adapte olduklarını söyleyen Gürcan, pandemiyle geçen son dokuz ayda attıkları adımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizle gerçek zamanlı birebir iletişim kurduğumuz canlı destek (webchat) hizmetimiz ile bu süreçte sektörden ayrıştık. Mobil aplikasyonlarımızı yeniledik ve mobil platformlarda da whatsapp desteği sunmaya başladık. Herkesin artan teknoloji ihtiyaçlarıyla bir an önce buluşması için hızlı teslimat ağımızı yaygınlaştırdık. Şu anda 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sektörde en yaygın mağaza ağına sahip olduğumuz için öncüyüz.”

Kriz komitesi aksiyon planı hazırlıyor

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesiyle şirketin iş yapış süreçlerinde yeni planlar devreye alınmış durumda. “Vakalar çok artınca, kısıtlamaların gelmesini de bekliyorduk” diyen Bülent Gürcan, “Türkiye’de vaka görülmeden önce, riskleri tanımlamak ve olası tedbirleri hayata geçirmek için planlamalara başlayarak üç ayrı kriz komitesi oluşturmuştuk. Önümüzdeki döneme yönelik olarak bu ekip olası senaryolar için aksiyon planı alıyor” dedi.

Sermaye güçlenecek

Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam etmeyi planlayan şirket, geçen hafta nakit sermaye artış kararı aldı. Ana hissedar olan Sabancı Holding'in, Teknosa’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unun halka arzıyla elde edilecek kaynak sermaye artışında kullanılacak. Büyümeye ve fırsatlara çok açık bir sektörde olduklarının altını çizen Gürcan, “Dijitalleşmeye ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Teknosa olarak öncüsü olduğumuz omnichannel deneyiminde eksiksiz olmak ve en iyi hizmeti vermek için yeniliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Müşterilerimize online kanallarımızda birebir iletişim ve deneyim sunma konusunda kapasitemizi artıracağız. Mağazalarımızda dijitalleşme adımlarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.