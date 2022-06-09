Mutfağın ‘Korkmaz’ı iki yeni yatırım planlıyor

Handan Sema CEYLAN

Bu yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan Korkmaz, Tuzla ve Kandıra’daki tesislerine iki yeni tesis daha eklemeyi planlıyor. Kandıra’daki ikinci fabrikada yanmaz-yapışmaz ürünler Sakarya-Ferizli OSB’de küçük ev aletleri konusunda yeni yatırım yapmak isteyen firma böylece 1000 kişi olan istihdamını 2 bin 500’e çıkartacak.

İstanbul’da ticaretin kalbi Tahtakale’de 50 metrekare bir dükkânda üretime başlayıp yarım asırda bir sanayi devine dönüştüklerini anlatan Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Artık bir dünya deviyiz. İlk ihracatımıza 1990 yılında Lübnan’a ürün satarak başladık. Şu anda 115 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz” dedi. Bu yılı yüzde 40 büyümeyle tamamlamayı planladıklarını söyleyen Korkmaz, “Ciromuzun yaklaşık 4'te biri ihracattan geliyor. İhracatımızın yüzde 95’ini kendi markamızla yapıyoruz. Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovenya ihracatta en çok pay alan ülkeler. Son olarak Orta Amerika’da Guatemala’ya ihracata başladık. En çok pişirme ve elektrikli ürün grupları tercih ediliyor” şeklinde konuştu. Korkmaz, “Dış ticaret ilişkilerimiz ve ihracat ağımızın gücü sayesinde, büyük pazarlarda da kendi adımızı taşıyan franchise mağazalarıyla hizmet veriyoruz. Pazar sayımızı artırmayı ve globalde de konumumuzu güçlendirmeyi hedefl iyoruz. Tuzla ve Kandıra’da yer alan fabrikalarımız yılda 4 milyon 200 bin kalem ürün üretebilme kapasitesine sahip” dedi.

50 milyon dolarlık yatırım

Üretim serüvenlerine bundan 50 yıl önce çay kaşığı ve çay tabağı üreterek başladıklarını anımsatan Korkmaz, “Önümüzdeki 5 yıl içinde küçük ev aletleri alanındaki konumumuzu güçlendirmek için yeni bir fabrika yatırımı daha yapacağız. Artık tüm mutfak aletleri akıllanıyor. Biz de bu yatırımlarla mutfağa teknolojiyi taşıyacağız. Ayrıca Kandıra’da ek bir fabrika daha yaparak 1000 kişi olan istihdamımızı 2 bin 500’e çıkartacağız. İki fabrikanın toplam yatırım tutarı 50 milyon doları bulacak” diye konuştu.

Ara zam için temmuzu bekliyoruz

Kerim Korkmaz, çalışanlarına ara zam yapıp yapmayacakları konusundaki bir soru üzerine asgari ücrette düşünülen artışa dikkat çekerek, “Devletin önderliğinde bir fark verilmesi lazım. Temmuzu görüp karar vereceğiz” dedi.

Ambargoda meşhur olduk

Suudi Arabistan’ın boykotu sırasında Korkmaz’ın ürünlerinin üzerine “Türk mallarına dokunmayın” yazısı yazılmış ve dünya basınında da bu fotoğraf yer almıştı. Korkmaz, bir soru üzerine o dönemdeki süreci “Mağdurimeşhur olduk. İngiltere’den bile aradılar” dedi.

Üç kuşak bir arada çalışıyor

Kerim Korkmaz, Aile Anayasa’larını yeni yaptıklarını da kaydederek, şunları söyledi: “Biz şu anda üç kuşak bir arada çalışıyoruz. Birinci kuşaktan bir, ikinci kuşaktan sekiz, üçüncü kuşaktan üç kişi aramızda. Anayasamız bizi çok uzun yıllar dinamik ve sağlıklı tutacak.”