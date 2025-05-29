Mutlu Un, 7 milyon dolar yatırımla üretimi katladı

Güneş DOĞDU SOYLU

Mutlu Un’un temel­lerinin 1952 yılın­da atıldığını anla­tan Mutlu Un Yönetim Ku­rulu Başkanı Aykut Göymen, o dönemde ‘Muhittin&Mu­harrem Göymen Kardeşler Kollektif Şirketi’ unvanıyla, günlük 15 ton kapasiteli un fabrikası ile ticari faaliyetle­rinin başladığını bildirdi.

Da­ha sonraları 1972 yılında ma­karna sektörü ile devam eden üretim yolculuklarında glo­bal pazarın en büyük üretici­leri arasına girdiklerine vur­gu yapan Göymen, “Un sek­töründeki deneyimizi daha ileriye taşımak için 2021 yı­lında Tekirdağ’da Mutlu Un’u faaliyete geçirdik. Günlük 600 tonluk üretim kapasite­miz yeni yaptığımız 7 milyon dolarlık yatırımla iki katına çıkartarak, bin 200 tona yük­selttik” diye konuştu.

40 ülkeye ihracat yapıyor

Bugün itibarıyla 150 kişiyi istihdam eden Mutlu Un’da 40 ülkeye ihracat yapıldı­ğı bilgisini veren Aykut Göy­men, fabrikalarının son tek­noloji ile donatılmış modern ve akıllı bir tesis olduğunu bildirdi. Güçlü bir laboratu­vara sahip olduklarını, gıda ile temas eden tüm yüzeyle­rin paslanmaz çelikten ya­pıldığını da aktaran Göymen, şöyle devam etti: “Hem hij­yen hem de sürdürülebilirlik açısından “Endüstri 4.0” tek­nikleriyle üretim gerçekleş­tiriyoruz.

Tesisimizde bakla­valık, böreklik, baget, normal ekmek, özel amaçlı ve en­düstriyel ürünler dahil hem ülkemizde hem de ihracatta farklı ihtiyaçlara yönelik tüm un çeşitlerini üretme kabi­liyetine sahibiz. Geniş ürün yelpazemizin yanı sıra son teknoloji paketleme teknik­lerine sahibiz. 1-2-5 kg küçük paketlerden 10-25-50 kg’a kadar tüm pp ve craft paket­leme teknik ve olanaklarına sahibiz.”

“Sektörün en bilinen un markası olacağız”

Mutlu Un’un Türkiye’de­ki en modern un fabrikala­rından birini sahip olduğuna işaret eden Aykut Göymen, “Mutlu Un olarak orta vade­de özel ve butik ürünlerdeki un portföyümüze genişlet­mek istiyoruz. Uzun vadede ise sektörün en bilinen ve ter­cih edilen markası olmak isti­yoruz”dedi.

Öte yandan, un sektörünün son 5 yılın en kötü dönemini yaşadığı yönünde görüş bil­diren Ayuk Göymen, “2024 yılı hatta 2025 yılının ilk 4 ayında da ihracat rakamları çok düşük seyrediyor. Bizler 3 kuşağa sahip yönetim tec­rübemiz, tesisimizin her ih­tiyaca yönelik üretim kabili­yetine sahip olması, iç ve dış pazarlarda doğru bir şekilde konumlandığımız için olum­suzlukları minimize ettik” değerlendirmesini yaptı.

“Başarılı olduğumuz sektörler bize kalmalı”

Son olarak un sektörü kü­resel ölçekte düşünüldüğün­de Türkiye’nin ihracat lide­ri olduğunu hatırlatan Ay­kut Göymen, kâr marjı düşük olan sektörün ithalat ve ih­racat rejimlerindeki ani de­ğişikliklerden çok hızlı etki­lendiğine dikkat çekti. Bu­nunla beraber Türkiye’nin buğdayda kendi iç tüketimi­ni sağlayacak miktarda üreti­me sahip olduğunu sözlerine ekleyen Göymen, şunları kay­detti: “Fakat ülkemiz 4 mil­yon tonu bulan ihracat için üretimde kullanılan buğdayı ithal ediyor.

Mutlu Un ailesi olarak yerli üretime inanıyor ve güçlü olduğumuz sektör­leri yabancılara kaptırma­mız gerektiğine inanıyoruz. Temennimiz Türkiye’nin hiç ithalat yapmadan yüzde 100 yerli buğdayla ihracatını da gerçekleştirmesidir. Ülke­miz 1990’lı yıllarda buğday it­halatçısı olan Rusya’yı örnek alıp tıpkı onlar gibi dünyanın en büyük buğday ihracatçıla­rı arasında yer almalıdır.”

“Tarımsal inovasyon daha kritik hale geldi”

Buğday üretiminde yaşanan ekim alanı artışı memnuniyet verici olmakla birlikte, küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle karşı karşıya kalınan verim kayıplarına karşı tedbirler alınmasının önemine atıfta bulunan Mutlu Un Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, “Özellikle son dönemde gözlenen kuraklık ve ekstrem sıcaklık dalgalarının verim üzerindeki olumsuz etkileri, adaptasyonu yüksek çeşitlerin kullanımını ve tarımsal inovasyonu hiç olmadığı kadar kritik hale getirdi” değerlendirmesini yaptı.

“Makarnalık buğday üretimi azalan yağışlardan etkilenebilir”

Un sektörü için kapıda bekleyen önemli bir sorunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu, bölgede 2025 hasat sezonuna girerken zorlu bir iklim sınavından geçildiğini anlatan Mutlu Un Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, bölgenin az yağış almasının makarnalık buğday üretimini vuracağını söyledi.

Göymen şunları kaydetti: “Bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi normale kıyasla yüzde 40 ila yüzde 60 arasında daha az yağış aldı. Her ne kadar buğday ekiliş alanlarında yüzde 3’lük bir artış kaydedilmiş olsa da kuraklık etkisiyle rekoltenin yüzde 15 civarında düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, yalnızca bölge üreticisini değil, Türkiye’nin genel buğday arz güvenliğini de doğrudan etkileyebilir. Çünkü ülkemizdeki buğday ekiliş alanlarının yüzde 16’sına ev sahipliği yapan Güneydoğu, verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayı üretildiği bölgede, üretim planlaması kapsamında yoğunlaşmayı sağlayacak özendirici tedbirler gerekiyor.

Özellikle makarnalık buğday üretiminde görülen azalma eğilimi dikkatle izlenmeli çünkü buğday ekilişlerinde ekmeklik çeşitlere yönelme eğilimi, makarnalık buğdayın gelecekteki arz güvenliğini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla bölgenin kaliteli makarnalık buğday üretiminde sahip olduğu üstünlük, bu bölgede üretimi teşvik edici tedbirlerin hızla devreye alınmasını beraberinde gerektiriyor.”